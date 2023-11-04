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Україна отримала 8 систем Archer від Швеції – міністр

Так виглядає шведська самохідна артилерійська установка Archer
Так виглядає шведська самохідна артилерійська установка Archer

В Україну доставили вісім артилерійських систем Archer, наданих урядом Швеції, повідомив міністр оборони Поль Йонсон, інформує агентство SVT.

Напередодні Archer показав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Вони з’явилися у ролику з нагоди Дня ракетних військ та артилерії.

Archer – шведська 155-мм колісна самохідна артилерійська установка. Має повністю автоматизовану систему зарядки, що робить цю САУ однією з найкращих у світі. Вона також відносно сучасна, оскільки її почали виробляти лише 2009 року. Однак Швеція зараз має лише 48 таких САУ.

У березні цього року Швеція оголосила про угоду щодо продажу своєї мобільної артилерійської системи Archer Великій Британії, що дозволить Лондону передати Україні свою артилерійську систему AS90 більш старого зразка. Стокгольм також уточнив, що відправить вісім одиниць Archer Україні.

Уряд Швеції тоді заявив, що надав Україні військову підтримку на понад півтора мільярда доларів.

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