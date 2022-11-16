Після масованої атаки РФ та падіння ракети у Польщі Швеція заявила про надання Україні системи ППО

Швеція заявила, що надасть Україні військову та гуманітарну допомогу на суму понад 350 мільйонів доларів, повідомляє агенція AFP.

Військова допомога на суму 286 мільйонів доларів включатиме систему протиповітряної оборони та боєприпаси, але уряд не розголошує, яку саме систему планують надати.

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що дев’ятий пакет допомоги, наданий Швецією Україні з початку війни, є найбільшим на сьогодні.

Також військова допомога Швеції включає зимові запаси, такі як намети та одяг.

Повідомляється, що частина гуманітарної допомоги також надійде до сусідки України – Молдови, яка прийняла велику кількість українських біженців і постраждала від прямих наслідків війни, включаючи припинення постачання електроенергії з України.

Оголошення про військову допомогу Швеція зробила після масованих російських ракетних атак по Україні, а також падіння падіння «ракети російського виробництва» на польській території 15 листопада.