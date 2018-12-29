Температура у січні буде вище середніх багаторічних значень – Гідрометцентр

Січень 2019 року буде теплішим ніж його середні температурні показники за роки досліджень. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

«Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень», – прогнозують синоптики.

Кількість опадів у січні буде межах середніх багаторічних значень – 27-55 міліметрів, на Закарпатті 64-81 міліметрів, в горах Криму до 124 міліметрів.

В останні дні перед Новим роком в Україні стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики.