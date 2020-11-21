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21 листопада 2020, Київ 10:27
Новини | Суспільство

Протягом попередньої доби бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових – штаб

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з військових Об’єднаних сил не постраждав

Гібридні російські війська сім разів порушили перемир’я протягом доби 20 листопада, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Зокрема обстріли фіксували в районі Шумів – зі стрілецької зброї, а також у поблизу Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки – зі стрілецької зброї та гранатометів.

«Також, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ використовуючи заборонені міни ПОМ-2», – йдеться в зведенні.

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За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з військових Об’єднаних сил не постраждав. З початку поточної доби обстрілів не фіксували.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв щодо обстрілів 20 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Україна створює ударний безпілотник (відео)
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Україна створює ударний безпілотник (відео)

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