В Одеській області зафіксували спалах скарлатини, йдеться в повідомленні обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Фахівці зазначають, що зростання захворюваності на скарлатину пов'язане з «циклічним підйомом». Востаннє такий підйом реєстрували у 2014 році, коли захворіло 355 осіб, кажуть у відомстві.

Відомо, що в 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років, найбільш уразливою була вікова група від 5 до 9 років (56% від усіх випадків захворювання).

У 2024 році зафіксували вже 61 випадок скарлатини серед дітей, у тому числі один летальний від ускладнень.

Скарлатина – гостре інфекційне захворювання, яке проявляється ураженням мигдаликів ротоглотки і характерним висипом. У більшості випадків скарлатина розпочинається раптово. Розвивається ангіна, язик спочатку «біліє» і до четвертого дня захворювання стає червоним, на шкірі хворого виникає характерний висип – дрібні яскраво-рожеві або червоні цятки, які часто сверблять.



На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1-9 років. Шлях інфікування – повітряно-краплинний. Зокрема, під час кашлю, чхання і навіть розмови хворого.

Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг. За легкої форми симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна. У разі важкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювота, інколи діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми.

Профілактика поширення хвороби полягає у ранньому виявленні та ізоляції хворого. Пацієнтам, хворим на скарлатину, призначають курс антибіотиків. Якщо антибіотик не призначався, ізоляція має тривати протягом 21 дня.