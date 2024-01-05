Смерть від дифтерії на Київщині: МОЗ закликає вакцинуватися

Рівень вакцинування від дифтерії серед дорослих за 11 місяців 2023 року склав «лише 47,8%», заявляє Міністерство охорони здоров’я 5 січня.

«Такий показник свідчить про низький рівень охоплення щепленнями проти цієї інфекції. Найнижчі темпи вакцинації в країні спостерігаються серед дорослих, зокрема в Івано-Франківській, Закарпатській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Одеській областях, охоплення щепленнями тут складає від 30 до 36% (дані за 11 місяців 2023 року)», – повідомляють у відомстві.

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МОЗ посилається на лабораторно підтверджений випадок смерті від дифтерії на Київщині – у грудні померла 73-річна жінка:

«Це перший летальний випадок дифтерії в Україні, зареєстрований наприкінці 2023 року. Через тривале самолікування внаслідок ускладнень від хвороби жінка померла у лікарні».

МОЗ додає, що вакцинація – це єдиний захист від хвороби, і щеплення рекомендовані дітям і дорослим. В Україні наявні майже 800 тисяч доз вакцин, вона має надаватися безоплатно.

Центр громадського здоров’я повідомив про смерть жінки від дифтерії 3 січня. За його даними, це сталося 29 грудня, в померлої були відсутні щеплення.

У листопаді міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що показники вакцинації дітей в Україні досі не досягають рекомендованих.