Голова ДІАМ відреагував на розслідування «Схем» про незадекларовані апартаменти своєї заступниці Дюжилової

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування Олександр Новицький скерував розслідування журналістів проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) щодо фактів ймовірного недостовірного декларування його заступницею Наталією Дюжиловою до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це йдеться у відповіді Новицького на запит Радіо Свобода.

«Головою ДІАМ було скеровано Ваш інформаційний запит, а також посилання на журналістське розслідування, яке було опубліковане 07 липня 2026 року, до компетентного органу з перевірки суб’єктів декларування – Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням надати оцінку фактам, висвітленим у розслідуванні», – йдеться у відповіді на запит Новицького.

Він також повідомив, що саме Кабінет міністрів призначив Дюжилову на посаду заступниці голови ДІАМ, а тому ухвалення рішення про проведення службового розслідування щодо неї також покладається на Кабмін: «З огляду на викладене, прийняття рішень про порушення дисциплінарного провадження або призначення службового розслідування (…) виходить за межі компетенції Голови ДІАМ».

«Схеми» звернулись з окремим запитом до НАЗК щодо того, чи вже була розпочата перевірка за фактами, оприлюдненими в розслідуванні, і чекають на відповідь.

Розслідування «Схем» показало, що заступниця голови Державної інспекції архітектури та містобудування Наталія Дюжилова роками не вказує в деклараціях ймовірного цивільного чоловіка – експрокурора 20-річним стажем Олександра Головкіна – та оформлене на нього майно: двоповерхові п'ятикімнатні апартаменти площею понад 220 квадратних метрів на одній зі столичних набережних, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado та два паркомісця. Сама посадовиця при цьому декларує місцем проживання квартиру площею 70 квадратних метрів у панельному будинку в спальному районі Києва.

Журналісти впродовж травня та червня неодноразово фіксували, як Дюжилова їздила на роботу та гуляла в парку, прямуючи саме з будинку, де розташовані апартаменти Головкіна. Мешкати там вона може щонайменше з 2020 року – про це свідчить витік бази клієнтів спортклубу, де її контакти прив'язані до цієї адреси.

Про тривалі стосунки пари свідчать, зокрема, спільні світлини в соцмережах, які з 2017 року публікували сама посадовиця та її друзі, а також те, що Головкін на своїй фейсбук-сторінці вказував батька Дюжилової членом своєї родини – після звернення журналістів він видалив цю згадку й закрив профіль. А номер мобільного Наталії Дюжилової в телефонних книгах деяких абонентів підписаний як «Наташа Головкіна», йдеться в розслідуванні.

Сама Дюжилова стосунки з Головкіним заперечила: за її словами, у нього вона лише інколи буває, їй подобається гуляти поруч в парку, а авто на його місце в паркінгу ставить через повітряні тривоги: «Якщо летить 100 дронів і у вас є можливість поставити машину на паркінг, то ви її поставите на паркінг». Головкін, у свою чергу, не надав коментарів по суті, але намагався заборонити згадувати його в матеріалі, погрожуючи судом.

За українським законодавством посадовці зобов’язані декларувати особу, з якою спільно проживають, та все її майно – незалежно від того, чи зареєстрований шлюб. За недостовірне декларування, зазначають опитані «Схемами» експерти, передбачена відповідальність аж до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади.