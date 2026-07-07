Заступниця голови ДІАМ Дюжилова мешкає в двоповерхових апартаментах та користується паркомісцем, яких немає в декларації – «Схеми»

Заступниця голови Державної інспекції архітектури та містобудування Наталія Дюжилова роками не вказує в декларації цивільного чоловіка – колишнього прокурора Олександра Головкіна, а разом з ним майно, яке йому належить – дворівневі п’ятикімнатні апартаменти в Києві площею у понад 220 квадратних метрів, де, схоже, мешкає і сама посадовиця, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, а також два паркомісця. Сама Дюжилова заперечила віднайдені журналістами факти, заявивши, що в згаданих апартаментах буває зрідка, а машину ставить у чужий паркінг через загрозу повітряних атак. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

За українським антикорупційним законодавством посадовці мають декларувати членів своєї сім’ї та, відповідно, в окремому розділі їхнє майно: нерухомість, автомобілі, інформацію про доходи. Проживання у цивільному, тобто незареєстрованому, шлюбі теж створює такі зобов’язання, йдеться в матеріалі. Однак ця інформація у декларації Дюжилової відсутня.

За допомогою світлин у соцмережах журналістам вдалося встановити ім’я ймовірного цивільного чоловіка Наталії Дюжилової – це Олександр Головкін, експрокурор з 20-річним стажем, нині на пенсії за вислугою років. Їхні спільні світлини починаючи з 2017 року публікувала і сама Дюжилова, і її друзі.

А номер мобільного Наталії Дюжилової в телефонних книгах деяких абонентів підписаний як «Наташа Головкіна», йдеться в розслідуванні.

Як з’ясували журналісти, Олександру Головкіну належать двоповерхові апартаменти на одній із відомих київських набережних, які складаються з п’яти кімнат і мають площу в понад 220 квадратних метрів. Також йому належить два паркомісця, розташованих неподалік.

Власником нерухомості Головкін став у грудні 2021 року на підставі договору дарування від його матері.

Також Головкін володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado, придбаним наприкінці 2019 року.

«Схемам» вдалося декілька разів зафіксувати, як Дюжилова, яка декларує, що мешкає в панельному будинку в одному зі спальних районів Києва площею 70 квадратних метрів, впродовж двох місяців – у травні та червні – їздила на роботу та прогулювалася в парку, прямуючи з будинку, апартаменти в якому належать Олександру Головкіну.

За даними журналістів, мешкати тут Дюжилова може щонайменше з 2020 року. Про це свідчать витоки з бази даних клієнтів відомої мережі спортивних клубів за той же період, де ім’я, телефон та електронна пошта Дюжилової зазначені в прив’язці до адреси нерухомості Головкіна.

«Схеми» звернули увагу на світлини, які Дюжилова публікувала в своєму інстаграмі – за квітень і травень 2025 року. Одна з них була зроблена біля храму неподалік нерухомості, які належать Головкіну. Інша, ймовірно, у самих апартаментах.

Про давній зв’язок Дюжилової з Головкіним, свідчать й інші факти, йдеться в розслідуванні. Наприклад, на своїй сторінці у фейсбук Олександр Головкін сам прямо зазначав, що батько Дюжилової є членом його родини. Після звернення до нього журналістів він видалив згадку про це і закрив профіль.

Родина Дюжилової вітає Головкіна зі святами щонайменше з 2016 року. Брат Дюжилової вітав Головкіна з днем народження у віршованій формі, а батько посадовиці ділився з експрокурором підбіркою найкращих анекдотів на одному з новинних сайтів.

Сама посадовиця теж мала справи з родиною Головкіна, встановили журналісти. У 2025 році його син Гліб придбав у Дюжилової земельну ділянку за понад пів мільйона гривень. А впродовж 2022-2024 років, коли Дюжилова вже обіймала посаду заступниці голови Державної інспекції архітектури та містобудування, дочка експрокурора Анна Головкіна працювала там же в одному з департаментів, про що свідчать її декларації за той період.

Журналісти звернулися до заступниці голови ДІАМ Наталії Дюжилової із проханням прокоментувати, чому у своїх деклараціях вона не зазначає ані Головкіна, ані усе оформлене на нього майно.

Дюжилова зазначила, що не перебуває в стосунках з Олександром Головкіним, а буває в нього інколи. За словами посадовиці, експрокурор дозволяє їй ставити свій автомобіль у паркінг через повітряні тривоги.

«Там живуть багато людей, з якими я спілкуюсь. І мені подобається просто гуляти, по-перше, в парку, а по-друге, я інколи прошу ставити свою машину в паркінг, тому що зараз під час повітряних тривог я переживаю», – повідомила Дюжилова в коментарі журналістам.

Той факт, що посадовиця ставить автомобіль на парковку в іншому районі міста, аніж той, де декларує місцепроживання, Дюжилова прокоментувала так: «Якщо летить 100 дронів і у вас є можливість поставити машину на паркінг, то ви її поставите на паркінг. Ну, якщо мені запропонували, і в мене є така можливість, чого мені їй не користуватися?».

Дюжилова пояснила, чому Головкін у фейсбук вказав її батька серед членів своєї родини: «Я думаю, що просто людина (Олександр Головкін – ред.) трошки в поважному віці, якщо чесно. І їй, так само, як і і моїм батькам, складно користуватися гаджетами. От я думаю, що причина, напевно, суто в цьому».

«Так, ми спілкуємося. Моя сім’я вітає людину з днем народження. Ну і що з цього?», – каже Дюжилова.

Журналісти також повідомили Олександра Головкіна про те, що його ім’я згадуватиметься в публікації. Він відповів, що забороняє журналістам згадувати його в матеріалі, а згодом прибрав згадку про родинні зв’язки з батьком посадовиці в соцмережі і закрив свій профіль.

«Головкін справді колишній прокурор, тобто вже не перебуває на публічній службі, що, втім, все одно не робить його повністю приватною особою в розумінні антикорупційного законодавства після 20 років служби в органах української прокуратури. Але згадка про нього у цьому матеріалі має суспільне значення в першу чергу в іншому контексті – в контексті зв’язку з чинною державною службовицею та її можливого недостовірного декларування», – йдеться в розслідуванні.

Антикорупційний експерт та голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик наголошує: посадовиця мала б вказати в у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільного чоловіка.

«Цивільний шлюб має в обов’язковому порядку декларуватися. Немає значення для цілей декларування, чи ви розписані, чи ви перебуваєте в офіційному шлюбі, чи це особа, з якою ви спільно проживаєте. Є обов’язок декларувати таку особу і не лише особу, а й все майно, яким ця особа володіє», – розповідає Миткалик.

В діях Дюжилової, каже експерт, можуть бути ознаки порушення антикорупційного законодавства: «Тут можемо говорити про санкцію до двох років позбавлення волі, або з можливості додаткового покарання, як три роки позбавлення прав обіймати певні посади».

Кандидатка технічних наук Наталія Дюжилова із 2016 року очолювала державне підприємство – «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів».

У 2020 році вона ненадовго очолила Державну сервісну службу містобудування – орган, утворений на руїнах ДАБІ, який мав перебрати на себе оформлення дозвільних процедур для будівництва. У подальшому цю службу ліквідували і підпорядкували ДІАМу.

До 2022 року, коли вона в результаті конкурсу була призначена на посаду заступниці голови ДІАМ, Дюжилова також встигла попрацювати на керівній посаді в приватному бізнесі – українській компанії-виробнику газобетону «Аерок» російського олігарха Андрія Молчанова. В подальшому Україна запровадила проти Молчанова санкції, а його активи в Україні ВАКС конфіскував в дохід держави. Нині Молчанов оскаржує це рішення в європейських судах.

У ДІАМі Дюжилова відповідає, зокрема, за ринковий нагляд – контролює, щоб будівельна продукція була якісною. Якщо орган визнає, що матеріали того чи іншого виробника не відповідають нормам, то його можуть щонайменше оштрафувати, максимальне ж покарання – відкликання продукції з ринку.