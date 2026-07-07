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Заступниця голови ДІАМ Дюжилова мешкає в двоповерхових апартаментах та користується паркомісцем, яких немає в декларації – «Схеми»

Сама Дюжилова заперечила віднайдені журналістами факти, заявивши, що в згаданих апартаментах буває зрідка, а машину ставить у чужий паркінг через загрозу повітряних атак
Сама Дюжилова заперечила віднайдені журналістами факти, заявивши, що в згаданих апартаментах буває зрідка, а машину ставить у чужий паркінг через загрозу повітряних атак

Заступниця голови Державної інспекції архітектури та містобудування Наталія Дюжилова роками не вказує в декларації цивільного чоловіка – колишнього прокурора Олександра Головкіна, а разом з ним майно, яке йому належить – дворівневі п’ятикімнатні апартаменти в Києві площею у понад 220 квадратних метрів, де, схоже, мешкає і сама посадовиця, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, а також два паркомісця. Сама Дюжилова заперечила віднайдені журналістами факти, заявивши, що в згаданих апартаментах буває зрідка, а машину ставить у чужий паркінг через загрозу повітряних атак. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

За українським антикорупційним законодавством посадовці мають декларувати членів своєї сім’ї та, відповідно, в окремому розділі їхнє майно: нерухомість, автомобілі, інформацію про доходи. Проживання у цивільному, тобто незареєстрованому, шлюбі теж створює такі зобов’язання, йдеться в матеріалі. Однак ця інформація у декларації Дюжилової відсутня.

За допомогою світлин у соцмережах журналістам вдалося встановити ім’я ймовірного цивільного чоловіка Наталії Дюжилової – це Олександр Головкін, експрокурор з 20-річним стажем, нині на пенсії за вислугою років. Їхні спільні світлини починаючи з 2017 року публікувала і сама Дюжилова, і її друзі.

Олександр Головкін та Наталія Дюжилова
Олександр Головкін та Наталія Дюжилова

А номер мобільного Наталії Дюжилової в телефонних книгах деяких абонентів підписаний як «Наташа Головкіна», йдеться в розслідуванні.

Як з’ясували журналісти, Олександру Головкіну належать двоповерхові апартаменти на одній із відомих київських набережних, які складаються з п’яти кімнат і мають площу в понад 220 квадратних метрів. Також йому належить два паркомісця, розташованих неподалік.

Власником нерухомості Головкін став у грудні 2021 року на підставі договору дарування від його матері.

Також Головкін володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado, придбаним наприкінці 2019 року.

Дюжилова та Головкін у Toyota Land Cruiser Prado
Дюжилова та Головкін у Toyota Land Cruiser Prado

«Схемам» вдалося декілька разів зафіксувати, як Дюжилова, яка декларує, що мешкає в панельному будинку в одному зі спальних районів Києва площею 70 квадратних метрів, впродовж двох місяців – у травні та червні – їздила на роботу та прогулювалася в парку, прямуючи з будинку, апартаменти в якому належать Олександру Головкіну.

За даними журналістів, мешкати тут Дюжилова може щонайменше з 2020 року. Про це свідчать витоки з бази даних клієнтів відомої мережі спортивних клубів за той же період, де ім’я, телефон та електронна пошта Дюжилової зазначені в прив’язці до адреси нерухомості Головкіна.

«Схеми» звернули увагу на світлини, які Дюжилова публікувала в своєму інстаграмі – за квітень і травень 2025 року. Одна з них була зроблена біля храму неподалік нерухомості, які належать Головкіну. Інша, ймовірно, у самих апартаментах.

Про давній зв’язок Дюжилової з Головкіним, свідчать й інші факти, йдеться в розслідуванні. Наприклад, на своїй сторінці у фейсбук Олександр Головкін сам прямо зазначав, що батько Дюжилової є членом його родини. Після звернення до нього журналістів він видалив згадку про це і закрив профіль.

Родина Дюжилової вітає Головкіна зі святами щонайменше з 2016 року. Брат Дюжилової вітав Головкіна з днем народження у віршованій формі, а батько посадовиці ділився з експрокурором підбіркою найкращих анекдотів на одному з новинних сайтів.

Сама посадовиця теж мала справи з родиною Головкіна, встановили журналісти. У 2025 році його син Гліб придбав у Дюжилової земельну ділянку за понад пів мільйона гривень. А впродовж 2022-2024 років, коли Дюжилова вже обіймала посаду заступниці голови Державної інспекції архітектури та містобудування, дочка експрокурора Анна Головкіна працювала там же в одному з департаментів, про що свідчать її декларації за той період.

Журналісти звернулися до заступниці голови ДІАМ Наталії Дюжилової із проханням прокоментувати, чому у своїх деклараціях вона не зазначає ані Головкіна, ані усе оформлене на нього майно.

Дюжилова зазначила, що не перебуває в стосунках з Олександром Головкіним, а буває в нього інколи. За словами посадовиці, експрокурор дозволяє їй ставити свій автомобіль у паркінг через повітряні тривоги.

«Там живуть багато людей, з якими я спілкуюсь. І мені подобається просто гуляти, по-перше, в парку, а по-друге, я інколи прошу ставити свою машину в паркінг, тому що зараз під час повітряних тривог я переживаю», – повідомила Дюжилова в коментарі журналістам.

Той факт, що посадовиця ставить автомобіль на парковку в іншому районі міста, аніж той, де декларує місцепроживання, Дюжилова прокоментувала так: «Якщо летить 100 дронів і у вас є можливість поставити машину на паркінг, то ви її поставите на паркінг. Ну, якщо мені запропонували, і в мене є така можливість, чого мені їй не користуватися?».

Дюжилова пояснила, чому Головкін у фейсбук вказав її батька серед членів своєї родини: «Я думаю, що просто людина (Олександр Головкін – ред.) трошки в поважному віці, якщо чесно. І їй, так само, як і і моїм батькам, складно користуватися гаджетами. От я думаю, що причина, напевно, суто в цьому».

«Так, ми спілкуємося. Моя сім’я вітає людину з днем народження. Ну і що з цього?», – каже Дюжилова.

Журналісти також повідомили Олександра Головкіна про те, що його ім’я згадуватиметься в публікації. Він відповів, що забороняє журналістам згадувати його в матеріалі, а згодом прибрав згадку про родинні зв’язки з батьком посадовиці в соцмережі і закрив свій профіль.

«Головкін справді колишній прокурор, тобто вже не перебуває на публічній службі, що, втім, все одно не робить його повністю приватною особою в розумінні антикорупційного законодавства після 20 років служби в органах української прокуратури. Але згадка про нього у цьому матеріалі має суспільне значення в першу чергу в іншому контексті – в контексті зв’язку з чинною державною службовицею та її можливого недостовірного декларування», – йдеться в розслідуванні.

Антикорупційний експерт та голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик наголошує: посадовиця мала б вказати в у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільного чоловіка.

«Цивільний шлюб має в обов’язковому порядку декларуватися. Немає значення для цілей декларування, чи ви розписані, чи ви перебуваєте в офіційному шлюбі, чи це особа, з якою ви спільно проживаєте. Є обов’язок декларувати таку особу і не лише особу, а й все майно, яким ця особа володіє», – розповідає Миткалик.

В діях Дюжилової, каже експерт, можуть бути ознаки порушення антикорупційного законодавства: «Тут можемо говорити про санкцію до двох років позбавлення волі, або з можливості додаткового покарання, як три роки позбавлення прав обіймати певні посади».

Кандидатка технічних наук Наталія Дюжилова із 2016 року очолювала державне підприємство – «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів».

У 2020 році вона ненадовго очолила Державну сервісну службу містобудування – орган, утворений на руїнах ДАБІ, який мав перебрати на себе оформлення дозвільних процедур для будівництва. У подальшому цю службу ліквідували і підпорядкували ДІАМу.

До 2022 року, коли вона в результаті конкурсу була призначена на посаду заступниці голови ДІАМ, Дюжилова також встигла попрацювати на керівній посаді в приватному бізнесі – українській компанії-виробнику газобетону «Аерок» російського олігарха Андрія Молчанова. В подальшому Україна запровадила проти Молчанова санкції, а його активи в Україні ВАКС конфіскував в дохід держави. Нині Молчанов оскаржує це рішення в європейських судах.

У ДІАМі Дюжилова відповідає, зокрема, за ринковий нагляд – контролює, щоб будівельна продукція була якісною. Якщо орган визнає, що матеріали того чи іншого виробника не відповідають нормам, то його можуть щонайменше оштрафувати, максимальне ж покарання – відкликання продукції з ринку.

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    Георгій Шабаєв

    Журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».

    Народився у 1997 році у Харкові. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра за напрямом «онлайн журналістика», а згодом - магістра за напрямом «правова журналістика».

    Лауреат проєкту Премії імені Георгія Ґонґадзе та видання The Ukrainians «30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа» (2021 рік).

    Номінант премії міжнародного конкурсу European Press Prize з розслідуванням «Український суддя з російським паспортом» в категорії The Investigative Reporting Award 2023.

    Фіналіст «Національного конкурсу журналістських розслідувань і репортажів» (2020, 2022, 2023, 2024).

    Фіналіст конкурсу «Честь професії» (2022, 2023, 2026).

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