Кравченко звітує про 129 справ щодо бюджетних злочинів – виявили понад 1,2 млрд гривень збитків

Прокуратура спільно з правоохоронними органами здійснює спецоперацію «Бюджет», заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 30 червня.

«129 кримінальних проваджень. 259 підозрюваних. Понад 1,2 млрд грн встановлених збитків державі лише за два тижні», – заявив він.

За даними генпрокурора, найбільші збитки встановили в паливно-енергетичному комплексі: понад 373 мільйонів гривень. У сфері розвитку інфраструктури виявили понад 254 мільйони збитків, в управлінні державними та комунальними підприємствами – майже 127 мільйонів. Кравченко також заявляє про «значні розкрадання» в сфері охорони здоров’я, земельних відносин та освіти.

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«Серед підозрюваних голови громад, їхні заступники, депутати місцевих рад, посадовці органів державної влади, керівники державних і комунальних підприємств, працівники правоохоронних органів та представники приватного бізнесу. І це лише проміжний результат», – додав він.

Генпрокурор додав, що триває встановлення ролі кожного учасника оборудок, і анонсував нові підозри.

Інші правоохоронні відомства операцію наразі не коментували.