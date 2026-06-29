За Галущенка внесли усю суму застави. «Схеми» з’ясували, хто саме

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли ще 45 мільйонів гривень застави, яких не вистачало до призначених Вищим антикорупційним судом 150 мільйонів гривень. Ці кошти внесли дві приватні компанії, повідомляють джерела «Схем» (Радіо Свобода) у правоохоронних органах.

Власник однієї з цих фірм, як з’ясували журналісти, фігурував у справі НАБУ щодо ймовірного пропонування хабаря службовим особам «Укрзалізниці». Сам він у коментарі журналістам назвав себе викривачем у цьому провадженні. Внесення усієї суми застави означає, що найближчим часом експосадовець має вийти з СІЗО.

Як з’ясували раніше журналісти, 26 червня три приватні фірми внесли за Германа Галущенка 105 мільйонів гривень.

29 червня, в понеділок, дві компанії додали ще 45 мільйонів гривень. З них - 41 мільйон внесла «Гіран Констракт», заснована у 2024 році в Броварах. Основний вид діяльності фірми, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього. Як зазначали «Схеми», номер керівниці і бенефіціарки фірми Олени Сідун у інших користувачів підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго», «Контролер Світло Львів». Вона не відповіла на прохання «Схем» про коментар.

Нова компанія, яка внесла 4 мільйони гривень застави за ексміністра енергетики – це «Пелет Сервіс». Вона розташована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії – 34-річний киянин Назар Бойко. У інших користувачів номер Бойка підписаний як «Назар Укрбуд», «Назар Кмда», «Назар Киевмиськбуд».

Назар Бойко також володіє ще чотирма компаніями.



Зокрема, одна з них – БК «Консалт Строй Сервіс» – фігурувала в кримінальній справі Національного антикорупційного бюро України щодо прохання надання неправомірної вигоди службовим особам «Укрзалізниці» за перемогу компанії в тендері.



Так, за матеріалами негласних слідчо-розшукових дій НАБУ, оприлюднених в ухвалі ВАКС, «директор БК «Консалт Строй Сервіс» (а це Назар Бойко – ред.) отримав пропозицію від посадової особи «Укрзалізниці» взяти участь в тендері». При цьому посадові особи повідомили, що саме згадана фірма «отримає перемогу». За це, згідно з матеріалами слідства, йому необхідно було передати кошти у розмірі 5% від очікуваної суми тендеру (орієнтовно 2,2 млн гривень) службовим особам «Південно-західної залізниці».



У 2017-2018 роках Назар Бойко також був керівником компанії «Будівельні мережі», яку ЗМІ пов’язували з фірмою «УкрБуд», де раніше президентом був бізнесмен Максим Микитась, та якийсь час працював нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

«Схеми» звернулися по коментар до Назара Бойка. Він зазначив, що не знайомий з Германом Галущенком особисто, але внесення застави – «це його особистий мотив. Справу «Мідас» прокоментував коротко: «Її гальмують».

Назар Бойко також уточнив, що у вищезгаданій справі НАБУ про корупцію на «Укрзалізниці» він був викривачем. На запитання про своє знайомство з Олегом Татаровим він відповів: «Перетиналися».

15 лютого ексміністра затримали під час перетину державного кордону у межах справи «Мідас», підтвердили у НАБУ. Згодом у суді ексміністр заявив, що він «нікуди не тікав», а якби «хотів втекти, то втік би».

Ексміністру повідомили про підозру. Йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій». Очільник цього фонду «на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом».

За даними САП, слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, нібито надійшло понад 7,4 мільйона доларів, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували родині напряму в Швейцарії. Частина цих коштів пішла на оплату навчання дітей підозрюваного в престижних закладах Швейцарії, решта – на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід.

17 лютого Вищий антикорупційний суд України обрав для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 200 мільйонів гривень. На це рішення обидві сторони процесу подали апеляційні скарги. Захист просив пом’якшити запобіжний захід, а прокуратура просила про заставу у розмірі 425 мільйонів гривень.

15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому міністру енергетики запобіжний захід.

Як повідомляв ЦПК, 12 червня ВАКС продовжив строк тримання під вартою, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень.

У грудні «Схеми»встановили, що син Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік. Галущенко вказує дітей у декларації – в тому числі і після розлучення із їхньою матір’ю у 2022-му та їхнього виїзду з України – але витрат на навчання сина не декларує. Загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи й задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Його адвокати стверджували, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Як повідомляло Суспільне з зали суду, Галущенко, коментуючи оплату навчання своїх дітей, заявив, що «там все у законний спосіб».

Дані щодо компаній опрацьовані за допомогою аналітичної платформи YouControl.