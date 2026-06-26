За Галущенка внесли понад 100 млн гривень застави. «Схеми» з’ясували, хто саме

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з призначених 150. Про це повідомляють джерела «Схем» (Радіо Свобода) у правоохоронних органах.

Раніше НАБУ та САП повідомили Галущенку про підозру у межах справи «Мідас» – йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. Як з’ясували журналісти, заставу внесли три приватні фірми.



Одна з них – це компанія «Тетрас Оптіма». Фірма внесла найбільшу суму – 54 мільйони гривень. Основний вид діяльності «Тетрас Оптіма» – оптова торгівля деревиною. Власницею компанії є жителька Харківської області Тетяна Ліннікова. Востаннє компанія подавала річний фінансовий звіт за 2023 рік: чистий прибуток тоді склав 35,6 тисяч гривень. У 2026 році компанія була відповідачем у справі про стягнення податкового боргу в розмірі майже 4 тисяч гривень.



З вересня 2024 по січень 2025 року у засновниках фірми значився інвестиційний фонд «Адамант». За даними реєстру юридичних осіб, цей фонд є співвласником низки юридичних осіб разом із фірмами з групи компаній «Авалон», власником якої себе називав львівський бізнесмен Григорій Козловський. Зв’язатися із бізнесменом та власницею компанії «Тетрас Оптіма» журналістам не вдалося.



Ще 46 мільйонів гривень застави внесла компанія «Гіран Констракт», заснована у 2024 році. Основний вид діяльності фірми, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього. За даними YouControl, розмір її статутного капіталу станом на жовтень 2024 року – 5 тисяч гривень. В компанії, зазначено, один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, компанія не мала прибутків. Керівницею та бенефіціаркою компанії є Олена Сідун. Її номер у інших користувачів підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго», «Контролер Світло Львів». «Схеми» направили їй питання у месенджер та очікують на відповідь.



Ще 5 мільйонів гривень внесла фірма «Скайт Рітейл», заснована у 2021 році у Харкові, що займається оптовою торгівлею деревиною. У своїй фінансовій звітності за 2023 рік на той момент керівник і бенефіціар компанії мешканець Харківської області Дмитро Островський зазначив лише одного працівника, «нульовий» дохід та вказав капітал фірми у 200 тисяч гривень. За даними аналітичної системи YouControl, більше фінансових звітів компанії не подавала, однак у червні 2025 року компанія змінила власника на харків’янку Тетяну Степних та місце реєстрації на село Щасливе Київської області. Зв’язатися із новою власницею та попереднім бенефіціаром не вдалося – їхні телефони, як і номер компанії – неактивні.

Таким чином, станом на п’ятницю, 26 червня, загалом за ексміністра внесли майже дві третини застави. Це означає, що вихідні він має провести в СІЗО.



15 лютого ексміністра затримали під час перетину державного кордону у межах справи «Мідас», підтвердили у НАБУ. Згодом у суді ексміністр заявив, що він «нікуди не тікав», а якби «хотів втекти, то втік би».

Ексміністра підозрюють у відмиванні коштів і участі у злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій». Очільник цього фонду «на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом».



За даними САП, слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, нібито надійшло понад 7,4 мільйона доларів, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували родині напряму в Швейцарії. Частина цих коштів пішла на оплату навчання дітей підозрюваного в престижних закладах Швейцарії, решта – на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід.



17 лютого Вищий антикорупційний суд України обрав для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 200 мільйонів гривень. На це рішення обидві сторони процесу подали апеляційні скарги. Захист просив пом’якшити запобіжний захід, а прокуратура просила про заставу у розмірі 425 мільйонів гривень.



15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому міністру енергетики запобіжний захід.



Як повідомляв ЦПК, 12 червня ВАКС продовжив строк тримання під вартою, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень.



У грудні 2025 року «Схеми» встановили, що син Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік. Галущенко вказує дітей у декларації – в тому числі і після розлучення із їхньою матір’ю у 2022-му та їхнього виїзду з України – але витрат на навчання сина не декларує. Загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи й задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Його адвокати стверджували, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Як повідомляло Суспільне з зали суду, Галущенко, коментуючи оплату навчання своїх дітей, заявив, що «там все у законний спосіб».



Дані щодо компаній опрацьовані за допомогою аналітичної платформи YouControl.