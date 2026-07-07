Суд відмовився продовжити дію процесуальних обов’язків для Тимошенко

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжити процесуальні обов’язки, покладені на народну депутатку Юлію Тимошенко в справі про неправомірну вигоду. Відповідне рішення виніс суддя Олег Ткаченко на засіданні 7 липня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд продовжити заходи ще на два місяці. Йдеться про обов’язок прибувати за кожною вимогою до прокурорів САП та повідомляти про зміну місця проживання.

Обвинувачення обґрунтувало прохання ризиком впливу Тимошенко на свідків та експертів, переховування від суду або перешкоджання кримінальному провадженню в інший спосіб.

Тимошенко в залі суду заявила, що прокурор не навів прикладів, коли її публічна або процесуальна активність блокували чи ускладнювали розгляд цієї справи. Два обов’язки, про які йдеться в клопотанні, на її думку, не здатні запобігти такому ризику.





За підсумками засідання суд відмовив САП у продовженні обов’язків. Повний текст ухвали опублікують 13 липня.

Тимошенко в своїх соцмережах назвала рішення «маленькою великою перемогою». САП його наразі публічно не коментувала.

Справу НАБУ й САП проти лідерки «Батьківщини» передали до суду 26 травня. 8 квітня НАБУ і САП заявили про завершення досудового розслідування в справі Тимошенко.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди. Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

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Тимошенко 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не могла виїздити на межі Київської області без дозволу детектива НАБУ та прокурора САП. Вона також мала здати закордонний паспорт.

Парламентарка перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.