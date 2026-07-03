Кол-центри, сало і 10 мільйонів: суд обрав для Тищенка запобіжний захід

Понад шість годин у Вищому антикорупційному суді обирали запобіжний захід чинному народному депутату Миколі Тищенку. Прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою застави понад 19 мільйонів гривень. Захист називав підозру необґрунтованою, а сам депутат говорив про «сфальсифіковану справу».

Зрештою суд визначив йому заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.

За даними НАБУ, у 2023 році Тищенко, прикриваючись боротьбою з шахрайськими кол-центрами, вимагав понад мільйон доларів неправомірної вигоди за вплив на те, які кол-центри перевірятимуть, а які – ні. Загалом, за версією слідства, сума вимог перевищила 51 мільйон гривень.

Аргументи прокуратури

Прокурор Сергій Подгорець заявив, що депутат використав свою публічну кампанію проти кол-центрів як інструмент для отримання грошей.

«Пан Тищенко висловив прохання про надання неправомірної вигоди у розмірі одного мільйона доларів США. При цьому усвідомлював, що це надасть йому можливість спрямовувати діяльність ТСК на розслідування окремих кол-центрів і не перешкоджати діяльності інших», – сказав прокурор.

За словами сторони обвинувачення, хоча Тищенко не входив до складу парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності кол-центрів, він позиціонував себе як людина, здатна впливати на її роботу. Слідство також стверджує, що депутат регулярно телефонував на спецлінію «102», ініціював перевірки та публічно висвітлював тему кол-центрів, створюючи враження, що контролює цей процес.

Окремий блок підозри стосується легалізації коштів. Прокуратура вважає, що після розлучення колишня дружина Алла Барановська оформила на Тищенка договір дарування на 12,6 мільйона гривень, хоча фактично таких грошей не мала.

«Саме цим договором, по факту, він легалізував незаконне походження коштів», – заявила прокурорка Аліна Жовницька.

Прокурори також просили суд врахувати ризик втечі депутата. Як аргументи вони навели його статки, майно, численні закордонні поїздки та широке коло зв’язків.

«Він має відповідні майнові ресурси... декларував значні суми коштів, користується дороговартісним майном, має широкі соціальні зв’язки та можливості залишити територію України», – зазначив прокурор Сергій Подгорець.

Позиція захисту

Захист натомість заявив, що справа побудована на незаконно отриманих доказах.

«Все, що є фактично – це аудіозаписи, отримані приватною особою з порушенням закону. Ці докази є очевидно недопустимими», – сказав адвокат Ярослав Горбатенко.

Він також заявив, що записи могли бути змонтовані, а кримінальне переслідування є способом тиску на народного депутата.

Також про намір взяти Тищенка на поруки заявили депутати та один ветеран. Зокрема мова йде про Євгенія Яковенка, Олега Воронька, Георгія Мазурашу та Олександра Суткова.

Тищенко звинувачення відкидає

Сам Микола Тищенко свою провину заперечив.

«Жодних хабарів від «Хімпрому» чи будь-кого іншого я не отримував і ніколи не просив», – заявив він у суді.

Водночас депутат розкритикував формулювання підозри НАБУ.

«Сьогодні НАБУ надало кол-центрам статус окремих учасників ринку фінансових послуг. Це ж ви написали, не я», – сказав Тищенко, звертаючись до прокурорів.

Поки суддя перебував у нарадчій кімнаті, Тищенко виніс до журналістів дорожню сумку.

На запитання кореспондентки Радіо Свобода, чи готується до можливого арешту, депутат відповів:

«Я до будь-яких випробувань готовий. Ось взяв із собою книжечки».

У сумці, окрім одягу та фотографій дітей, були книжки, переважно російською мовою.

Згодом Вищий антикорупційний суд не підтримав клопотання прокуратури про тримання народного депутата під вартою. Натомість суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Після оголошення рішення суду Тищенко знову показав журналістам наповнення сумки – сало й часник, але відмовився коментувати заставу. Раніше він заявляв, що сам її вносити не планує, а його адвокат припустив, що гроші можуть збирати інші люди.

Застава за Тищенка має бути внесена протягом п’яти днів. Відповідно до законодавства, на відповідний рахунок її може внести сам підозрюваний, так і інша фізична або юридична особа.

Разом із заставою суд зобов’язав Тищенка, серед іншого, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний браслет.

Якщо підозрюваний порушує ці умови (наприклад, тікає), гроші перераховуються до держбюджету.