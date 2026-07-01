Хабар за санкції РНБО: спільник народної депутатки пішов на угоду зі слідством

Вищий антикорупційний суд 1 липня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, якого спільно з іншими викрили на підбурюванні до надання 250 тисяч доларів хабаря за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.



Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов’язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників.



Вироком суду його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням встановлених судом обовʼязків.



Також він зобов’язується перерахувати 700 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України у фонд United 24.

5 грудня 2025 року Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру народній депутатці Анні Скороход, яка, як стверджують правоохоронці, очолювала злочинну групу. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента. У НАБУ заявили, що підозрювані стверджували, що мають можливість передати кошти за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО.

Читайте також: ВАКС обрав запобіжний захід помічнику Скороход

Крім народної депутатки, підозру за статтею Кримінального кодексу «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі» оголосили її помічнику і спільнику.

Анна Скороход підтвердила, що 5 грудня після обшуків в її помешканні у справі про хабар правоохоронці вручили їй підозру. Проте, за словами Скороход, вони «нічим не змогли це підкріпити», і вона не арештована.

Як заявила депутатка, гроші, вилучені під час обшуків, – не її. Також вона звинуватила НАБУ в «маніпуляції» і публікації «фейкових фото».

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».