Судді не звільнили громадянина РФ Львова з посади голови Касаційного господарського суду: забракло одного голосу

Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду на зборах 3 жовтня залишили на посаді голови Богдана Львова, який має російське громадянство. Як повідомляє журналіст Радіо Свобода, для ухвалення рішення для звільнення Львова зборам суддів забракло одного голосу. Раніше про його російські документи розповіли журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у першій та другій частині розслідування.

За результатами таємного голосування, 18 суддів висловилися «проти» дострокового звільнення судді. «За» таке рішення проголосував 21 суддя.

«Отже, Богдан Львов залишається головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, оскільки для звільнення його з посади необхідно було 22 голоси», – повідомили у Верховному суді.

«За результатами голосування рішення про звільнення з посади не прийнято. Ініціатива вважається відхиленою та не підлягає повторному голосуванню щодо цієї самої особи протягом року», – повідомила секретар зборів після оголошення результатів голосування 3 жовтня.

Раніше Служба безпеки України підтвердила наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації. Про це йшлося у офіційному повідомленні Верховного суду.

3 жовтня суддя Богдан Львов заявив, що пройшов перевірку на поліграфі, щоби підтвердити свої заяви про відсутність у нього російського громадянства.

Розслідування «Схем» про те, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му, вийшло 15 вересня. У ньому також йшлося про те, що суддя свідомо користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із незадекларованою нерухомістю у Москві, повідомляли «Схеми». Під час інтерв’ю журналістам Львов заперечив що має паспорт РФ.

Після виходу розслідування суддя визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростовують звинувачення Львова та покроково підтверджують висновки свого розслідування.

Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, також підтвердив, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації, та виключив, що це могла бути «якісна» підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування «Схем», оскільки суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.