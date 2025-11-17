НАЗК перевірить факти з розслідування «Схем» про статки заступника голови Херсонської облради

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя першого заступника керівника Херсонської обласної ради й депутата облради від «Слуги народу» Юрія Соболевського. Цьому передувало розслідування проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), в якому журналісти розповіли про те, що посадовець за один рік розбагатів на понад три з половиною мільйони гривень – ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам посадовець.

У матеріалі журналісти також звернули увагу на елітний спосіб життя, який родина Соболевського демонструє у соцмережах, неспівмірний з офіційними доходами: це численні закордонні подорожі й незадеклароване користування автомобілем преміум-класу вартістю два мільйона гривень, оформленим на тестя-пенсіонера, якому не вистачило б офіційних доходів на його купівлю.

«За результатами попереднього розгляду листа зазначена інформація буде врахована під час проведення моніторингу способу життя Соболевського Ю.В», – повідомили в НАЗК у відповідь на запит журналістів.

Як йшлося у розслідуванні, у 2019 році у чиновника з’явилося готівкою 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро і майже 1 мільйон гривень, тогоріч Соболевський також інвестував у квартиру в Києві, йдеться в матеріалі. Хоча ще попереднього року достатніх заощаджень для цього не було, про що свідчить декларація дружини Соболевського, на той момент держслужбовиці.

У коментарі «Схемам» дружина посадовця зазначила, що він «все життя був адвокатом» і «заощадження були», але на питання, чому не вказала їх у декларації за 2018 рік, сказала, що не знає, «що відповісти». І додала, що у чоловіка не було «жодних зашкварів».

Сам Соболевський так само відповів, що «все життя працював адвокатом і юристом».

«Адвокати живуть не тільки на заробітну плату. І, якщо компанія дозволяє вести додатково клієнтів, то це не є проблемою. (…) По кожній копійці підняти, як була зароблена, це буде зараз складно», – пояснив він.

На уточнення журналіста, чому дружина, декларуючи спільні заощадження, не вказала ще три половиною мільйони гривень, Соболевський відповів, що «не проговорювали це питання». Але допускає, що, можливо, вона неправильно заповнила звітність.

У розслідуванні «Схеми» також звернули увагу на автомобіль Volkswagen Touareg 2020 року, яким користується родина Соболевського і якого немає в декларації посадовця.

2020 року Соболевський був обраний депутатом Херсонської обласної ради від «Слуги народу», а згодом став першим заступником голови – керівником виконавчого апарату облради. Його дружина стала помічницею на громадських засадах нардепа Богдана Торохтія, пізніше так само і дочка Анастасія – помічницею депутата від «Слуги народу» Павла Павліша.

Преміум-автомобіль журналісти помітили в соцмережах дочки Анастасії. Відео та фото, де вона або її мама, дружина Соболевського, за кермом авта, датовані 2023, 2024 і 2025 роками.

Volkswagen Touareg 2020 року випуску в грудні 2020 року з автосалону придбав тесть Соболевського Андрій Борисенко, який тоді вже був на пенсії. Вартість авта на момент купівлі – 2 мільйони гривень, на той час це було понад 70 тисяч доларів. Тесть Соболевського з 1998-го по кінець 2020 року – по дату набуття автівки – офіційно заробив 618 тисяч гривень. Та ще з 2015 року отримував пенсію, в середньому 6 тисяч гривень на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки – майже мільйон гривень.

У коментарі «Схемам» тесть посадовця підтвердив, що на автомобілі переважно їздить його дочка, і гроші на нього він «збирав все життя», а також «допомогли діти».

Соболевський повідомив, що частково він вклав кошти, частково – дружина. Але авто він не декларував, бо дружина, за його словами, іноді користується, іноді – ні, тож він не вважав, що це «принципово і суттєво».

Те, що позашляховиком користується сама дружина посадовця, свідчать також дані з системи фіксації порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у травні 2024 року Олена Соболевська у Києві отримала штраф, перебуваючи за кермом цього авта.

Також саме на Volkswagen Touareg, відповідно до даних перетину кордону, які «Схеми» отримали від джерел із таким доступом, дружина й діти посадовця виїхали за кордон у березні 2022 року і повернулися у серпні 2023-го. У цей період, як встановили журналісти, родина проживала в місті Аугсбург, у Німеччині – але в декларації Соболевського жодної згадки про те, що його родина винаймала житло або безоплатно користувалася будь-яким житлом за кордоном.

Посадовець у коментарі зазначив, що у 2022 році йому було «зовсім не до цього» (декларування – ред.), але наскільки пам’ятає, сім’я не постійно проживала в Аугсбурзі, вони «змінювали адреси».

У соцмережах дочка Соболевського активно постила фото й відео з подорожей до інших країн. Влітку 2022-го це була Франція, восени 2022-го – Австрія. Новий 2023 рік Анастасія Соболевська святкувала у Чехії, 2025-й – у Туреччині, йдеться у розслідуванні.