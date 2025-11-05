Заступник голови Херсонської облради відреагував на розслідування «Схем» про мільйони готівкою і преміум-авто

Перший заступник голови Херсонської облради, депутат облради від «Слуги народу» Юрій Соболевський відреагував на розслідування «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти розповіли про те, що він за один рік розбагатів на понад три з половиною мільйони гривень – ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам посадовець.

У матеріали журналісти також звернули увагу на елітний спосіб життя, який родина Соболевського демонструє у соцмережах, неспівмірний з офіційними доходами: це численні закордонні подорожі й незадеклароване користування автомобілем преміум-класу вартістю два мільйона гривень, оформленим на тестя-пенсіонера, якому не вистачило би офіційних доходів на його купівлю.

Юрій Соболевський, чия позиція була представлена у самому матеріалі, після його оприлюднення написав у Facebook: «Щодо задекларованих коштів і грошей «нізвідки» – я ще до виходу матеріалу пояснив, що працював адвокатом, і ті доходи, які були відображені, не є надмірними для фахівця, який здійснював свою діяльність у Києві. Запитання щодо того, чому частина коштів не була вказана дружиною у її декларації так само повторю відповідь, що надавав журналістам: дружина декларувала мої заощадження «з моїх слів». Ще раз наголошую я працював адвокатом і не мав зобовʼязань декларувати свої кошти і тоді не вважав це за необхідне. Тому з боку дружини порушень немає».

Водночас, як йшлося в розслідуванні «Схем», станом на 2018 рік, який передував початку роботи Соболевського на держслужбі, дружина посадовця Олена Соболевська була держслужбовицею і, відповідно до антикорупційного законодавства, була зобов’язана вказувати в декларації як свої заощадження, так і усі статки чоловіка. Але у своїй декларації за 2018 рік вона вказала лише 230 тисяч гривень спільних заощаджень.

Вже за рік, у 2019-му, сам ставши чиновником, Соболевський задекларував мільйони гривень заощаджень, без пояснення походження цих коштів. Зокрема, він зазначив 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро і майже один мільйон гривень. У тому ж році Соболевський придбав майнові права на квартиру за 600 тисяч гривень, і ще витратився майже на 300 тисяч гривень. Сукупно журналісти нарахували три з половиною мільйони гривень незрозумілого походження.

Посадовець також прокоментував факт недекларування ним оформленого на тестя автомобіля Volkswagen Touareg 2020 року випуску, яким користується його дружина.

«Стосовно автомобіля на ім’я тестя – це звучить щонайменше дивно. Усі добре знають, що я ним не користуюся. Під час початку вторгнення дружина з дітьми виїхала на ньому за кордон – як це зробили багато українських жінок. Тесть надав їм свій автомобіль, і ні у мене, ні у дружини іншого авто тоді не було – що журналістами, до речі, підтверджено. Так само, як немає іншого авто і зараз», – додав Соболевський.

У розслідуванні «Схеми» звернули увагу на фото й відео у соцмережах дочки посадовця, датовані 2023, 2024 і 2025 роками, на яких вона та її мама – за кермом позашляховика. Те, що автомобілем користується дружина посадовця, свідчать також дані з системи фіксації порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у травні 2024 року Олена Соболевська у Києві отримала штраф, перебуваючи за кермом цього авта.

У коментарі журналістам власник машини – тесть Соболевського – підтвердив, що нею переважно користується його дочка. «Мені так, з’їздити у село, на дачу», – прокоментував чоловік.

Закон України «Про запобігання корупції» зобов’язує вказувати не тільки ті автомобілі, які є у власності або користуванні посадовця, але й ті, якими користуються члени його родини.

«Схеми» також встановили, що тестю Соболевського забракло б власних офіційних доходів для того, щоб придбати цей автомобіль. Вартість авта на момент купівлі – два мільйони гривень, на той час це було понад 70 тисяч доларів. Тесть Соболевського з 1998-го по кінець 2020 року – по дату набуття автівки – офіційно заробив всього 618 тисяч гривень. Та ще з 2015 року отримував пенсію, в середньому шість тисяч гривень на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки – майже мільйон гривень.

У пості на Facebook Соболевський також відреагував на дані про те, що його дочка у соцмережах регулярно постила фото й відео з закордонних подорожей.

«Щодо подорожей – якщо об’єктивно подивитися на соцмережі, то до державної служби моя родина могла дозволити собі набагато більше. А під час війни ці поїздки в межах короткострокового перебування в більш безпечній країні були спробою відволікти дітей від важких умов, у яких опинилися всі ми… Після повернення у 2023-му дружина не їздила за кордон на відпочинок. Донька ж мала одну поїздку до Туреччини – і це був подарунок від її молодого чоловіка», – прокоментував Соболевський.

Як встановили «Схеми», 8 березня 2022 року родина Соболевського виїхала за кордон і повернулася назад у серпні 2023 року. Цей період, як свідчать публічні коментарі дружини Соболевського в телеграм-групі «Аугсбург. Питання українця», родина мешкала у Німеччині, в місті Аугсбург. Але посадовець не зазначив місце їхнього тимчасового перебування у своїх деклараціях, як того вимагає українське антикорупційне законодавство. Також у той період родина активно подорожувала Францією, Австрією, Чехію, Туреччиною.

У 2019 році під час виборів Юрій Соболевський був призначений представником кандидата в президенти Володимира Зеленського в Херсонській області, Криму й Севастополі. Він також був керівником виборчого штабу партії «Слуга народу» в Херсонської області. Того ж року, після перемоги Зеленського, Соболевський став радником тодішнього очільника Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня. У той же період Соболевський очолив відділ у Головному управлінні Держгеокадастру в Кіровоградській області. До 2019 року був адвокатом.