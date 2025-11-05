Доступність посилання

Заступник голови Херсонської облради відреагував на розслідування «Схем» про мільйони готівкою і преміум-авто

Перший заступник голови Херсонської облради, депутат облради від «Слуги народу» Юрій Соболевський
Перший заступник голови Херсонської облради, депутат облради від «Слуги народу» Юрій Соболевський

Перший заступник голови Херсонської облради, депутат облради від «Слуги народу» Юрій Соболевський відреагував на розслідування «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти розповіли про те, що він за один рік розбагатів на понад три з половиною мільйони гривень – ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам посадовець.

У матеріали журналісти також звернули увагу на елітний спосіб життя, який родина Соболевського демонструє у соцмережах, неспівмірний з офіційними доходами: це численні закордонні подорожі й незадеклароване користування автомобілем преміум-класу вартістю два мільйона гривень, оформленим на тестя-пенсіонера, якому не вистачило би офіційних доходів на його купівлю.

Юрій Соболевський, чия позиція була представлена у самому матеріалі, після його оприлюднення написав у Facebook: «Щодо задекларованих коштів і грошей «нізвідки» – я ще до виходу матеріалу пояснив, що працював адвокатом, і ті доходи, які були відображені, не є надмірними для фахівця, який здійснював свою діяльність у Києві. Запитання щодо того, чому частина коштів не була вказана дружиною у її декларації так само повторю відповідь, що надавав журналістам: дружина декларувала мої заощадження «з моїх слів». Ще раз наголошую я працював адвокатом і не мав зобовʼязань декларувати свої кошти і тоді не вважав це за необхідне. Тому з боку дружини порушень немає».

Водночас, як йшлося в розслідуванні «Схем», станом на 2018 рік, який передував початку роботи Соболевського на держслужбі, дружина посадовця Олена Соболевська була держслужбовицею і, відповідно до антикорупційного законодавства, була зобов’язана вказувати в декларації як свої заощадження, так і усі статки чоловіка. Але у своїй декларації за 2018 рік вона вказала лише 230 тисяч гривень спільних заощаджень.

Вже за рік, у 2019-му, сам ставши чиновником, Соболевський задекларував мільйони гривень заощаджень, без пояснення походження цих коштів. Зокрема, він зазначив 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро і майже один мільйон гривень. У тому ж році Соболевський придбав майнові права на квартиру за 600 тисяч гривень, і ще витратився майже на 300 тисяч гривень. Сукупно журналісти нарахували три з половиною мільйони гривень незрозумілого походження.

Посадовець також прокоментував факт недекларування ним оформленого на тестя автомобіля Volkswagen Touareg 2020 року випуску, яким користується його дружина.

«Стосовно автомобіля на ім’я тестя – це звучить щонайменше дивно. Усі добре знають, що я ним не користуюся. Під час початку вторгнення дружина з дітьми виїхала на ньому за кордон – як це зробили багато українських жінок. Тесть надав їм свій автомобіль, і ні у мене, ні у дружини іншого авто тоді не було – що журналістами, до речі, підтверджено. Так само, як немає іншого авто і зараз», – додав Соболевський.

У розслідуванні «Схеми» звернули увагу на фото й відео у соцмережах дочки посадовця, датовані 2023, 2024 і 2025 роками, на яких вона та її мама – за кермом позашляховика. Те, що автомобілем користується дружина посадовця, свідчать також дані з системи фіксації порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у травні 2024 року Олена Соболевська у Києві отримала штраф, перебуваючи за кермом цього авта.

У коментарі журналістам власник машини – тесть Соболевського – підтвердив, що нею переважно користується його дочка. «Мені так, з’їздити у село, на дачу», – прокоментував чоловік.

Закон України «Про запобігання корупції» зобов’язує вказувати не тільки ті автомобілі, які є у власності або користуванні посадовця, але й ті, якими користуються члени його родини.

«Схеми» також встановили, що тестю Соболевського забракло б власних офіційних доходів для того, щоб придбати цей автомобіль. Вартість авта на момент купівлі – два мільйони гривень, на той час це було понад 70 тисяч доларів. Тесть Соболевського з 1998-го по кінець 2020 року – по дату набуття автівки – офіційно заробив всього 618 тисяч гривень. Та ще з 2015 року отримував пенсію, в середньому шість тисяч гривень на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки – майже мільйон гривень.

У пості на Facebook Соболевський також відреагував на дані про те, що його дочка у соцмережах регулярно постила фото й відео з закордонних подорожей.

«Щодо подорожей – якщо об’єктивно подивитися на соцмережі, то до державної служби моя родина могла дозволити собі набагато більше. А під час війни ці поїздки в межах короткострокового перебування в більш безпечній країні були спробою відволікти дітей від важких умов, у яких опинилися всі ми… Після повернення у 2023-му дружина не їздила за кордон на відпочинок. Донька ж мала одну поїздку до Туреччини – і це був подарунок від її молодого чоловіка», – прокоментував Соболевський.

Як встановили «Схеми», 8 березня 2022 року родина Соболевського виїхала за кордон і повернулася назад у серпні 2023 року. Цей період, як свідчать публічні коментарі дружини Соболевського в телеграм-групі «Аугсбург. Питання українця», родина мешкала у Німеччині, в місті Аугсбург. Але посадовець не зазначив місце їхнього тимчасового перебування у своїх деклараціях, як того вимагає українське антикорупційне законодавство. Також у той період родина активно подорожувала Францією, Австрією, Чехію, Туреччиною.

У 2019 році під час виборів Юрій Соболевський був призначений представником кандидата в президенти Володимира Зеленського в Херсонській області, Криму й Севастополі. Він також був керівником виборчого штабу партії «Слуга народу» в Херсонської області. Того ж року, після перемоги Зеленського, Соболевський став радником тодішнього очільника Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня. У той же період Соболевський очолив відділ у Головному управлінні Держгеокадастру в Кіровоградській області. До 2019 року був адвокатом.

