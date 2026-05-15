Тарас Полієнко звільнився з Нацполіції Києва після розслідування «Схем»

Заступник керівника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко, активи родини якого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими та ухвалив рішення про їхню цивільну конфіскацію, звільнився зі служби 29 квітня цього року за власним бажанням. Про це в столичній поліції повідомили у відповідь на запит «Схем» (Радіо Свобода).

Полієнко був звільнений за день до рішення Апеляційної палати ВАКС, яка затвердила рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави суми від продажу пентхаусу та двох паркомісць. Цьому передувало розслідування журналістів «Схем» про елітні двоповерхові апартаменти у ЖК «Зарічний» у Києві, записані на тещу посадовця, яка не мала достатніх офіційних доходів на їхнє придбання і в яких проживав сам посадовець з родиною. Полієнко не відповів на прохання журналістів про коментар.

У відповідь на запит «Схем» в поліції Києва повідомили, що «Полієнко Тарас Іванович був звільнений зі служби в поліції 29 квітня 2026 року». Такі кадрові зміни відбулися на тлі судових розглядів в ВАКС щодо статків родини Полієнка.

Через день після його звільнення, 30 квітня, Апеляційна палата ВАКС затвердила рішення про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів родини поліцейського.

Тобто рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави суми з продажу пентхаусу у розмірі понад 8,3 мільйона гривень та двох паркомісць набрало законної сили.

Згідно з ст. 65 закону України «Про запобігання корупції», посадовець, «стосовно якого набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку».

Журналісти «Схем» звернулись до Тараса Полієнка та його адвоката з запитаннями щодо причин звільнення з поліції, можливого поновлення на посаді у правоохоронних органах та щодо планів оскаржувати рішення апеляції у Верховному суді, але відповіді поки не отримали.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року журналісти «Схем» виявили, що Тарас Полієнко разом із дружиною та дітьми проживав у двоповерхових апартаментах площею 220 квадратних метрів у київському ЖК бізнес-класу «Зарічний» на березі Дніпра. Офіційною власницею цієї нерухомості була його теща-пенсіонерка Валентина Ткаченко.

Аналіз її доходів показав, що з 1998 року жінка офіційно задекларувала лише 100 гривень заробітку, а її пенсійні виплати складали близько 3 тисяч гривень на місяць. Також у власності тещі перебували два паркомісця, де журналісти зафіксували зокрема автомобіль Mercedes S-класу, яким неофіційно користувався сам поліцейський.

Після публікації розслідування родина поспіхом продала пентхаус за 8,3 мільйона гривень, а САП, спираючись на матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ініціювала позов про цивільну конфіскацію.

У суді родичі експосадовця намагалися переконати суддів, що мільйони на елітну нерухомість вони заробили на торгівлі квітами, перепродажі мікроавтобусів, продажі старої «Волги», а також позичивши 1,5 мільйона гривень на ремонт у знайомого бізнесмена під «нульовий відсоток».

Втім 19 листопада 2025 року ВАКС визнав ці пояснення непереконливими. Суд першої інстанції постановив стягнути в дохід держави загалом 8,5 млн гривень (вартість пентхаусу та різницю з його перепродажу), а також два паркомісця.

Тарас Полієнко та його родичі не погодилися з таким вердиктом і звернулися до Апеляційної палати ВАКС із вимогою скасувати рішення про конфіскацію майна. Однак в апеляції затвердили рішення першої інстанції, лише виправивши «арифметичну помилку» щодо початкової вартості квартири з 3,6 до 3,3 мільйонів гривень.