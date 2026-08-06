Розслідування «Схем» про «Доктора Зло» у співпраці з OCCRP увійшло до шортлиста IJ4EU Impact Award 2026

Розслідування журналістів «Схем» (Радіо Свобода) у співпраці з OCCRP про російського лікаря Іллю Сорокіна на прізвисько «Доктор Зло», який знущався над українськими військовополоненими в колонії №10 у Мордовії в Росії, увійшло до короткого списку європейської премії IJ4EU Impact Award 2026.

Як повідомили на сайті IJ4EU 6 серпня, до короткого списку потрапили десять робіт, серед них розслідування на такі теми:

щодо розкриття особи тюремного лікаря російської колонії («In the Russian Penal Colony, They Called Him ‘Dr. Evil’»);

про систематичне працевлаштування позбавлених ліцензій лікарів в інших країнах ЄС («Bad Practice»);

залучення румунських найманців до бойових дій у Конго («DRC’s European Shadow Army»);

про вимушений виїзд понад 5000 жінок за кордон задля аборту («Exporting Abortion»);

про перенесення токсичного виробництва хімікатів з Італії до Індії («Factories on the run: Inside the global trade that moves PFAS downstream»);

щодо блокування хімічною промисловістю екологічного законодавства ЄС («The Forever Lobbying Project»);

про експорт китайських технологій цензури та стеження у третіх країнах («The Great Firewall Export: China’s Censorship Technology Goes Global»);

про історію створення фотографії страти під час Боснійської війни («Killing for the Photo: Story behind the only Photographs of an Execution in the Yugoslav Wars»);

щодо порушення прав українських сиріт під час евакуації до Туреччини («State Children: What Happened to Orphaned Children During the Evacuation to Turkey»)

про реконструкцію обставин загибелі у російському полоні журналістки Вікторії Рощини («The Viktoriia Project»).

Переможців оголосять 17 вересня на спеціальній церемонії під час Uncovered – конференції IJ4EU у Будапешті.

IJ4EU Impact Award – це щорічна премія, яка відзначає найкращі транскордонні розслідування, що мають значний суспільний вплив, високий професійний стандарт та об’єднують команди з різних країн. Нагороду курує Європейський центр свободи преси та медіа (ECPMF) у межах ініціативи Investigative Journalism for Europe (IJ4EU).

У липні 2025 року «Схеми», у співпраці з міжнародною мережею журналістів-розслідувачів OCCRP, опублікували розслідування про систематичні тортури українських військовополонених у колонії №10 у Мордовії в Росії. За допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували в Мордовії щонайменше від лютого 2023 року по квітень 2025-го, і відкритих джерел – зокрема, фото й відео співробітників згаданої медико-санітарної частини – журналістам вдалось встановити медика на прізвисько «Доктор Зло».

Це – Ілля Сорокін, йому 36 років, він батько двох дітей. Раніше у соцмережах відкрито вказував місце роботи – «Медико-санітарна частина-номер 13 ФСВП Росії», медчастина, яка обслуговує мордовську колонію. У витоках із російських баз «Схеми» знайшли його дані про доходи у цій медчастині – зокрема, до повномасштабного вторгнення.

У 2022 році Сорокін виклав у соцмережі фото грамоти, на якій вказано, що він нагороджений «за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу». У грамоті прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

Сорокін, йшлося у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму й «георгіївські стрічки». Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою і підтримка російської армії.

Журналісти зв’язалися з Сорокіним. На запитання про знущання з українських полонених він коротко відповів: «Такого бути не може. Я там не працюю».

Те, що Сорокін працював в колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити – ймовірно, у сили матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Взяв позивний «доктор». Сорокін регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти й маскувальні сітки, які, як виявилося, постачає його рідна 10-та колонія.

У жовтні 2025 ЄС ввів проти нього санкції, а в грудні 2025 – повідомили в Україні про підозру у жорстокому поводженні з українськими полоненими.

У розслідуванні «Схеми» також назвали імена керівництва колонії №10, яке, за свідченнями колишніх полонених, не лише знало про те, що там відбувалося, а, ймовірно, віддавало відповідні накази. Крім того, у розслідуванні опубліковані імена працівників медико-санітарної частини №13, в яку входять лікарі колонії. Згідно зі свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм належну допомогу.