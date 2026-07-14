ЄС запровадив санкції проти керівництва колонії в Мордовії, де катують українців – про що розповідали «Схеми»

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти керівництва колонії №10 у Мордовії в Росії, де щонайменше з 2023 року утримують українських полонених і, за свідченнями колишніх бранців цієї установи, катують та не надають медичну допомогу, що могло призвести до смерті кількох ув’язнених. Повідомлення про санкції опубліковане в офіційному віснику ЄС 13 липня. Раніше про колонію №10, де відбуваються регулярні тортури, та лікаря на прізвисько «Доктор Зло» розповіли у своєму розслідуванні журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

Відповідно до рішення Ради ЄС, ці санкції, в тому числі, пов’язані із порушеннями прав людини та репресій у Росії. Серед 11 фізичних осіб у санкційному списку, зокрема – сім співробітників мордовської колонії №10.

Це – очільник установи Олександр Гнутов.

Також заступники Гнутова: Олексій Анашкін, Єгор Аверкін, Олександр Гришанін, Семен Кузнєцов та Іван Вєшкін.

Під санкції потрапила і Галина Мокшанова – очільниця медико-санітарної частини №13, яка керує усіма медчастинами в колоніях Мордовії, в тому числі, в установі №10.

«Колишні ув'язнені повідомляють про нелюдське та принижуюче гідність поводження та тортури, включаючи удари електричним струмом, побиття, стресові положення, що спричиняють трофічні виразки, сексуальне насильство, імітацію страт та відмову в медичній допомозі. Цивільні особи піддаються такому ж поводженню, як і військовополонені, і утримуються без суду чи статусу», – зазначено у причинах запровадження санкцій.

Таким чином, йдеться у документі ЄС, вказані особи «несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини, включаючи тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижують гідність види поводження».

У липні 2025 року «Схеми» опублікували розслідування про систематичні тортури щодо українських військовополонених у колонії №10 у Мордовії в Росії. У ньому журналісти назвали імена керівництва колонії, яке, за свідченнями колишніх полонених, не лише знало про те, що там відбувалося, а, ймовірно, віддавало відповідні накази. Крім того, у розслідуванні опубліковані імена працівників медико-санітарної частини №13, в яку входять лікарі колонії. Згідно зі свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм належну допомогу. Журналістам також вдалося встановити медика на прізвисько «Доктор Зло» за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували в Мордовії від лютого 2023 року по квітень 2025-го, і відкритих джерел – зокрема, фото й відео співробітників згаданої медико-санітарної частини.

Це – Ілля Сорокін, йому 35 років, він має двох дітей. Раніше у соцмережах відкрито вказував місце роботи – «Медико-санітарна частина-номер 13 ФСВП Росії». У витоках із російських баз «Схеми» знайшли його дані про доходи у цій медчастині – зокрема, до повномасштабного вторгнення.

У 2022 році Сорокін виклав у соцмережі фото грамоти, на якій вказано, що він нагороджений «за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу». У грамоті прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

Сорокін, йшлося у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму й «георгіївські стрічки». Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою і підтримка російської армії.

Журналісти зв’язалися з Сорокіним. На запитання про знущання з українських полонених він коротко відповів: «Такого бути не може. Я там не працюю».

Те, що Сорокін працював в колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити. Взяв позивний «доктор» і, ймовірно, служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти й маскувальні сітки, які, як виявилося, постачає його рідна 10-та колонія.

У жовтні 2025 ЄС ввів проти нього санкції, а в грудні 2025 – повідомили в Україні про підозру у жорстокому поводженні з українськими полоненими.

«Схемам» також вдалось встановили особу ще одного російського лікаря – медика на прізвисько «Коновал», який працює у колонії №7 у селищі Пакіно Володимирської області РФ. «Коновал», відповідно до свідчень звільнених з полону українців, знущався над ними – зокрема, влаштовував принизливі роздягання бранців, змушував імітувати дії сексуального характеру та піддавав постійному психологічному тиску.