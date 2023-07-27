Журналіста «Схем» викликають на допит у справі про «втручання в діяльність судді» після розслідування про її паспорт РФ

Слідчі Національної поліції у Слов’янську Донецької області викликають на допит журналіста Радіо Свобода Георгія Шабаєва у кримінальній справі, відкритій Слов’янською окружною прокуратурою, про можливе втручання в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової, в якої журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) виявили російське громадянство.



«Сьогодні о 10-ій ранку я отримав телефонний дзвінок від слідчої четвертого відділу поліції Слов’янська Юлії Сазоненко про виклик мене на допит у вказаній кримінальній справі», – повідомив Шабаєв.



У поліції журналісту уточнили, що поки він немає процесуального статусу, а допит потрібен «для з’ясування обставин».

Раніше стало відомо, що провадження відкрили після повідомлення судді Арестової про «втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації», яке вона надіслала до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора.



«Слов’янською окружною прокуратурою 27.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 376 КК України за фактом втручання в діяльність судді при здійсненні правосуддя», – йдеться у відповіді виконувача обов’язків керівника Слов’янської окружної прокуратури Дмитра Левічева на запит Радіо Свобода.



Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

У своєму зверненні до ВРП й Офісу генерального прокурора Арестова повідомила, що журналіст «Схем» Георгій Шабаєв з метою «дискредитації» її як судді «під час війни з РФ активно співпрацює з країною-агресором», «передає зібрану інформацію до спеціальних служб РФ» і «здійснює незаконне стеження».

У своєму розслідуванні «Схеми» розповіли, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», є громадянкою РФ. Витяг вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу Росії» у 2014 році, згідно з яким громадяни України й особи без громадянства, які на той момент постійно проживали на півострові, визнавались громадянами РФ.

За допомогою сайту Податкової служби РФ вдалося встановити індивідуальний податковий номер платника податків у Росії Людмили Арестової, прив’язаний до її паспорта громадянки РФ.

«Схеми» знайшли додаткові підтвердження використання суддею Арестовою свого російського паспорта. У витоку з баз даних авіаперельотів РФ є інформація про те, що після окупації півострова в травні 2014 року суддя Арестова літала до Москви. 11 травня суддя вилетіла рейсом Сімферополь-Домодєдово, і повернулася до Криму 14 травня 2014 року. В обох випадках суддя використала свій російський паспорт.

Журналісти також з’ясували, що у період з 2018-го по січень 2022-го року суддя відвідувала окупований Крим. Загальна кількість днів, що Арестова провела на півострові становить понад 250. Сама суддя у коментарі заявила, що «не має російського громадянства», водночас припустила, що паспорт їй «можливо, дійсно був виданий», як і решті зареєстрованих жителів Криму після псевдореферендуму. Свої поїздки на окупований півострів Арестова пояснила необхідністю відвідувати батьків.

Після розмови з журналістом до редакції Радіо Свобода надійшли адвокатські запити чоловіка судді – Сергія Васильєва – з вимогою надати інформацію про журналістів, які проводять розслідування щодо судді.

Згодом Арестова направила окремий запит до Радіо Свобода із запитаннями, яким саме обсягом інформації про неї володіють журналісти, і вимогою «знищити персональну інформацію судді», яка є у «Схем».

Журналісти направили запит до голови ВРП Григорія Усика з проханням повідомити, чи відомо йому або членам ВРП про наявність у судді російського громадянства і чи може це впливати на доброчесність судді. У відповідь ВРП повідомила, що звернулася до Служби безпеки України, щоб встановити, чи дійсно суддя Арестова має російське громадянство.