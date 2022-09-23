«Схеми» знайшли дві французькі вілли олігарха Лісіна, який постачав сталь виробникам ядерної зброї РФ

Журналісти програми «Схеми» знайшли дві вілли найбагатшого росіянина Володимира Лісіна на Лазуровому узбережжі Франції. При цьому Лісін, на відміну від десятків інших найбагатших російських олігархів, досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії. Не ввела санкцій щодо нього і Україна.

Про це йдеться у розслідуванні, в рамках якого «Схеми» також з’ясували, що компанії Лісіна системно постачали сталь підприємствам оборонного комплексу РФ, в тому числі для виробництва ядерної зброї РФ.

Обидві французькі вілли родини Лісіна розташовані неподалік Ніцци в муніципалітеті Вільфранш-сюр-Мер.

Маєтки зареєстровані на дві французькі компанії – SCI GAILLARDIA (власник – сам Володимир Лісін та син Юрій) та SCI BALEARA (власники – дружина і син Володимира Лісіна).

Вілли розташовані по сусідству і мають вихід до моря, повідомляють журналісти.

«Схеми» звернулися до уповноважених органів ЄС, Британії, США та України із проханням пояснити, чому Володимир Лісін не потрапив під санкційні обмеження. В РНБО України зазначили, що наразі не отримували пропозицій про запровадження санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів.

В уряді Британії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. Схожим чином відповіли і в Єврокомісії – не коментують формування списків публічно, бо це «процес, який відбувається в умовах конфіденційності». Відповідь від уповноваженого органу США – буде оприлюднена відразу після отримання.

Російська компанія «НЛМК», яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

У металургійній імперії «НЛМК» Лісіна є дочірні компанії у Європі та США. На території Сполучених штатів працює три фірми, а саме в Індіані та Пенсильванії.

На запит «Схем» в «НЛМК» не відповіли.