ЗСУ про ситуацію на Донеччині: біля Мар’їнки не спадає інтенсивність атак, біля Авдіївки армія РФ перегруповується

На Донеччині біля Мар’їнки не спадає інтенсивність російських атак, а біля Авдіївки спостерігається «деяке зменшення» кількості боєзіткнень – війська РФ перегруповуються, заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
За його словами, біля Авдіївки фіксується «деяке зменшення» кількості боєзіткнень, якщо порівнювати з попередньою добою – минулої доби українські військові відбили сім російських атак в районі Сєверного і Первомайського.
«Але це не означає, що він (ворог) відмовився від своїх планів оточення Авдіївки. Готується, проводить перегрупування», – розповів він в ефірі телемарафону.
Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що «не спадає градус» російських атак в районі Мар’їнки.
«Минулої доби знову наші захисники відбили понад 20 атак окупантів. Ворог атакує невеликими піхотними групами, отримує відсіч, зазнає втрат, відходить, проводить певну артпідготовку і знову намагається йти вперед», – додав Штупун.
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Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап – «позиційної» війни, а це може піти на користь Росії. За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.
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