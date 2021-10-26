Суд у Нідерландах оголошує рішення про «скіфське золото»

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня оголошує рішення у справі про «скіфське золото», експонатів із кримського музею, які поїхали на виставку до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну.

Судове засідання розпочалося об 11:00 за місцевим часом (це 12:00 за Києвом).

У справі йдеться про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів кримських музеїв в Україну. Навесні 2017 року Росія оскаржила це рішення.

11 березня 2019 року слухання цієї справи розпочалося в Апеляційному суді Амстердама.