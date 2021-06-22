На Дніпропетровщині перепоховали останки скіфського воїна

На Дніпропетровщині, біля селища Токівського, перепоховали останки скіфського воїна. Про це Радіо Свобода повідомив завідувач відділу археології Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Олександр Старіков.

За його словами, останки знайшли під час археологічно експедиції п’ять років тому. Їх дослідили антропологи зі столичного Інституту археології НАН України.

«Відомо, що це був європеоїд, молодий хлопець 20-25 років. У нього був перелом стегна. Не було чотирьох передніх зубів. Поряд з ним був довгий ніж або меч. Він не вцілів, ґрунт такий, що залишилися тільки корозовані контури предмета», – розповів фахівець.

Як зазначив Олександр Старік, перепоховання останків за участі громади зробили на прохання місцевих активістів. На місці вони вже встановили гранітний пам’ятник скіфському воїну.

«Зазвичай ми це робимо без пафосу – завжди повертаємо останки туди, де ми їх знайшли. Але у цьому випадку це відбулося за участі громади. Громада наполягала, що вони хочуть знати, ким були їхні предки, як вони виглядали», – сказав історик.

Наразі на пам’ятці відновилися дослідницькі роботи. Як зазначив керівник археологічної експедиції, виникнення об’єкта належить до доби середньої бронзи, містить він і скіфський культурний шар.

«Пам’ятка – комплексна. Нас покликали її досліджувати, бо там були знайдені предмети Доби козацтва, однак ми виявили, що ця пам’ятка набагато давніша. Ми виявили кам’яні заклади доби бронзи, жертовник доби бронзи, кілька скарбів – ливарних форм, що говорить про розвинуте виробництво у той час. Але ми не можемо назвати це поселенням: там йдуть виходи граніту на поверхню, і навряд чи люди змогли б там довго жити», – розповів археолог.

Археологічна експедиція в Токівському триватиме до середини липня.