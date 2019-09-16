Скляні елементи на пішохідно-велосипедному мосту знову відкрили – Кличко

Ремонтні роботи на скляних елементах нового пішохідно-велосипедного мосту завершені, а самі ділянки знову доступні, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко 16 вересня.

«Сьогодні під вечір зняли огородження і відкрили оновлені скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту. Трохи хвилююся... Сподіваюся, обійдеться без екстремальних інцидентів. І краса, що створена, радуватиме киян та туристів, які відвідують нашу гарну локацію», – написав він.

На відео, яке оприлюднив мер Києва, видно, що скляні вставки мосту відкрили для пішоходів, і ними вже встигли пройтися мешканці міста та туристи.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Але тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Влада повідомила, що це може бути спричинене діями вандалів. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна».

Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.