У Києві біля аеропорту встановлюють пам’ятник Сікорському – Кличко

Триває монтаж пам’ятника авіаконструктору Ігорю Сікорському поблизу аеропорту в Києві («Жуляни»), який тепер носить його ім’я, повідомляється на фейсбук-сторінці столичного міського голови Віталія Кличка.

За цією інформацією, йдеться про скульптуру з бронзи, що стоятиме на гранітному постаменті. Загальна висота монументу – 7,2 метра. Автор пам’ятника – Володимир Журавель, який створив скульптурну композицію «Діти, що запускають кораблики», встановлену на Поштовій площі, та пам’ятник Іллі Муромцю.

«Кияни пишаються тим, що перша в світі авіамодель вертикального злету була сконструйована і запущена саме в нашому місті, в дворі садиби на Ярославовому валу, де мешкала тоді родина Сікорських. І, на жаль, досі місто – вже кілька років – добивається, аби Міністерство оборони, на балансі якого перебуває будинок Сікорського, передало його громаді столиці. Аби ми могли відреставрувати занедбане приміщення», – мовиться у повідомленні.

Аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського із 2 вересня зачиниться на 10 днів на ремонтні роботи. Зазначається, що на час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базуються в аеропорту, перенесуть свої рейси в аеропорт «Бориспіль».