Британський депутат про відповідь на дезінформацію щодо Скрипаля: ми могли б бути сміливішими

Велика Британія могла б швидше і активніше реагувати на дезінформацію щодо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, заявив Радіо Свобода член парламенту Сполученого Королівства Стюарт Макдональд під час конференції «Уроки гібридного десятиліття: що потрібно знати для успішного руху вперед».

«Я думаю, що те, що ми для себе зрозуміли з відповіді Нідерландів на спробу Росії зламати мережу ОЗХЗ, це те, що ми могли б бути швидшими і сміливішими у тому, щоб поділитися публічно частиною даних нашої розвідки, не всією, звичайно. Частина її, звичайно ж, повинна була залишатися секретною», – відзначив парламентар у розмові із журналістом Радіо Свобода.

На його думку, це допомогло б боротися з дезінформацією в країні.

«І я думаю, що це допомагає вести розмову публічно та вибудувати стійкість до дезінформації, чого, я переконаний, не вистачає», – прокоментував він.

Макдональд додає, що у Великій Британії дезінформація є проблемою, але цього поки що не усвідомлюють.

4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» були отруєні колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Лондон вважає, що речовина потрапила до Британії з території Росії і покладає провину за отруєння на російську владу. Росія обвинувачення відкидає.

Замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку в британському Солсбері в березні цього року призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.

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