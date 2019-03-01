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01 Березень 2019, Київ 09:18
Новини | Міжнародні

Солсбері сьогодні оголосять очищеним від «Новачка»

Скрипалів отруїли в Солсбері 4 березня 2018 року

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Англійське місто Солсбері сьогодні мають офіційно оголосити вільним від речовини «Новачок». Про це повідомила британська Press Associating (PA).

Майже через рік після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Департамент навколишнього середовища має оголосити 12 місць «безпечними».

Останнім з 12 об’єктів став будинок Скрипаля. Дах і гараж розібрали, вилучили та утилізували.

Генерал-лейтенант Тай Урч, який керував операцією з очищення міста, зазначив, що вона була «найдовшою» подібною подією в британській історії.

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Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Батько і дочка вижили після замаху, але громадянка Британії Дон Стерджесс, яка також контактувала з речовиною, померла.

Названі імена кількох підозрюваних – це ймовірні агенти російської військової розвідки.

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