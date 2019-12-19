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19 грудня 2019, Київ 17:39
Новини | Міжнародні

Слідчий комітет Росії закрив справу про катастрофу Ту-154 у Чорному морі

Пошукова операція в Чорному морі, 29 грудня 2016 року

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Слідчий комітет Росії закрив кримінальну справу за фактом катастрофи літака Ту-154, який впав у Чорне море в 2016 році. Справу закрили за відсутністю складу злочину – про це слідство повідомило потерпілим, заявив російським ЗМІ їхній адвокат Ігор Трунов.

Він додав, що постанова про припинення кримінальної справи становить державну таємницю. Трунов не уточнив, коли була закрита справа.

За його словами, Головне військове слідче управління Слідчого комітету надало потерпілим право звернутися до суду в порядку цивільного судочинства.

Літак Ту-154 Міноборони Росії, що прямував із Москви до Сирії з дозаправкою в Сочі, розбився над Чорним морем 25 грудня 2016 року. Всі 92 людей, які перебували на борту, загинули.

Квіти на пірсі поряд із місцем падіння Ту-154, на задньому плані катер російського МНС. Сочі, 26 грудня 2016 року
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Серед них були артисти ансамблю імені Александрова і голова фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома як доктор Ліза.

За фактом аварії літака Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки. У 2017 році Міноборони заявило, що до катастрофи могла призвести помилка командира екіпажу через дезорієнтацію в просторі. Родичі загиблих ставили під сумнів цю версію. Також звучали версії про перевантаження літака і вибух на борту.

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