Укрзалізниця запускає «Слобожанський експрес», який з’єднає східні регіони України

«Укрзалізниця» 18 грудня запускає новий регіональний поїзд «Слобожанський експрес», який з’єднає Луганську, Харківську і Сумську області.

«Свій перший тестовий рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна – Харків – Суми, а на постійній основі курсуватиме у сполученні Попасна – Харків, Харків – Ворожба», – повідомили у пресслужбі УЗ.

За даними «Укрзалізниці», на маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який має максимальну швидкість 140 км/год, у його складі три вагони – 170 місць.

14 грудня в УЗ повідомили про намір до кінця року запустити «Буковельський експрес».