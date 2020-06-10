Справу ексзаступника Кличка, який «вдарив поліцейського», передали до суду – прокуратура

У Прокуратурі міста Києва повідомили, що однією з місцевих прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника мера Києва за підозрою у нанасенні ним тілесних ушкоджень поліцейському. Хоча у прокуратурі не вказують імені експосадовця, з оприлюднених деталей справи випливає, що йдеться про Володимира Слончака.

«Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього столичного чиновника, підозрюваного в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Нагадаємо, інцидент стався у ніч на 27 квітня 2020 року на території Солом’янського району столиці», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що обвинувальний акт скерували до Солом’янського районного суду для розгляду по суті.

28 квітня суд відправив колишнього заступника мера Києва Володимира Слончака під нічний домашній арешт за підозрою про «погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

За даними поліції, ввечері 26 квітня в Солом’янському районі Києва зупинили автомобіль, який рухався без ввімкнених фар. За кермом була депутатка Київської міської ради та заступник голови Київської міської державної адміністрації. Під час спілкування патрульні запідозрили, що водійка перебувала у стані сп’яніння. Їй запропонували пройти тест на драгері, однак вона відмовилася.

Поліцейські стверджують, що пасажир почав агресивно себе поводити, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив патрульного. Пізніше виявилося, що цим чоловіком був Володимир Слончак.

27 квітня мер Києва Віталій Кличко звільнив Володимира Слончака з посади свого заступника.

Сам Слончак вибачився перед громадськістю та правоохоронцями за свою емоційну нестриманість, але заперечив, що нападав на поліцейського.