На референдумі в Словаччині вирішують, чи отримає пожиттєву пенсію прем’єр країни

У Словаччині 4 липня на загальнонародному референдумі вирішують, чи виплачувати, чи скасувати виплату так званої пожиттєвої пенсії голові уряду країни, зокрема, нинішньому прем’єрові Роберту Фіцо.

Поставлене запитання ставить перед словацькими громадянами можливість дати лише одну відповідь – «так» чи «ні».

Проведення референдуму 4 липня 2026 року призначив президент Словаччини Петр Пеллегріні. Оскільки зміни до конституції країни шляхом референдуму вносити не можна, єдиною можливістю вплинути на ситуацію щодо пенсійного забезпечення голови уряду є проведення референдуму, зазначив президент.

Ініціатором проведення референдуму виступила Словацька демократична партія. Референдум торкається нині чинного прем’єра Роберта Фіцо, оскільки посаду голови уряду політик займає вже втретє (2006 – 2010 роки, 2012 – 2018 роки, і від 2023-го).

У референдумі словаки також вирішать, чи поновлювати роботу Спеціальної прокуратури, яка займалась розглядом корупційних справ, і Національного агентства з боротьби з корупцією, діяльність яких була зупинена у 2024 року.

У відповідності до чинного законодавства, у голосуванні мають взяти участь понад 50 відсотків виборців. Референдум набере чинності тільки у випадку, якщо абсолютна більшість із них дасть позитивну відповідь.

Виборчі дільниці закриються о 22:00 за місцевим часом.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Словаччина надавала Україні військову допомогу і передала Києву 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім того, словацька сторона передала Україні близько десяти літаків МіГ-29.

Але у 2023 році після того, як словацький уряд очолив Роберт Фіцо, Братислава припинила надавати військову допомогу Україні. Водночас він декларував, що уряд не блокуватиме постачання зброї і боєприпасів Україну від приватних виробників.

Фіцо підтримує дружні стосунки з Кремлем. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України та після приходу до владу у 2023 році він кілька разів особисто зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним. Ці візити та переговори викликали гостру критику з боку представників Європейського Союзу.