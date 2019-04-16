Словаччина підтримує територіальну цілісність України і готова до подальшої співпраці – прем’єр

Під час зустрічі в Братиславі прем’єрів України та Словаччини – Володимира Гройсмана і Петера Пеллеґріні була досягнута домовленість щодо подальшої співпраці країн.

Зокрема, голова уряду Петер Пеллеґріні наголосив, що «Словаччина підтримує територіальну цілісність України включно з півостровом Крим і Донецькою та Луганською областями». Прем’єр також зазначив, що «Словацька Республіка повністю підтримує інтеграційні прагнення України». Чим кращими в цьому процесі будуть досягнення України, тим краще це для сходу Словаччини, вважає чільний словацький політик.

Як повідомляють ЗМІ, у процесі переговорів сторони також одностайно відкинули проект газопроводу «Північний потік 2». У зв’язку з цим Петер Пеллеґріні наголосив, що «є багато країн, які про допомогу Україні говорять, але готові підтримати те, що виникне маршрут в обхід України». Зі свого боку, Володимир Гройсман означив «Північний потік-2» не тільки за газопровід, але й за елемент російської гібридної війни Росії стосовно європейських країн.

Прем’єри України та Словаччини також підписали двосторонні договори щодо спрощення прикордонної співпраці й взаємного використання авіапростору країн.