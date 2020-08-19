Словацький міністр оборони хоче, щоб у Словаччині служили американські військові

Міністерство оборони Словаччини пропонує владі цієї країни надати можливість військовим Сполучених Штатів Америки служити у Словаччині. Відповідне рішення вже схвалив уряд і має розглянути парламент країни.

Йдеться про чотирьох військовиків, головним завданням яких має бути «надання консультацій і підготовка вояків збройних сил Словаччини».

Як зазначив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, ця пропозиція не є безпрецедентною, адже представники збройних сил США вже бували в Словаччині раніше.

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«Тому йдеться про довгочасну і тривалу співпрацю на високому рівні з нашими головними союзниками, включно з інтенсивною військовою співпрацею в ділянці військових навчань, вправ і консультацій», – пояснив він.

Якщо парламент Словаччини схвалить пропозицію Міністерства оборони, американські військові почнуть службу 1 жовтня 2020 року в місті Мартін і служитимуть 36 місяців. Всі видатки, пов’язані з перебуванням військовиків США у Словаччині, покриватиме американська сторона.

15 серпня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписали угоду про збільшення військового контингенту США в Польщі.