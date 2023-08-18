У Словаччині високопосадовців місцевої спецслужби підозрюють у створенні злочинної групи

Словацька поліція (NAKA Národná kriminálna agentúra – Національне агентство з питань криміналістики) провела облаву та заарештувала кількох працівників Словацької інформаційної служби (SIS – Slovenská informačná služba).

Акція під назвою «Розв’язка» стосується п’ятьох чільних працівників служби безпеки і криміналістики Словаччини.

Як повідомляють медіа, поліція висунула обвинувачення в створенні злочинної групи п’ятьом особам включно з керівником SIS Міхалом Алачом, його попередником на цій посаді Владімиром Пчолінським, колишнім поліцейським Яном Калявським.

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Серед обвинувачених також керівник Національної служби безпеки Роман Конечний Про висунуті звинувачення він довідався у відпустці, яку проводить поза Словаччиною.

Також у відрядженні за межами Словаччини дізнався з медіа про звинувачення щодо участі в злочинній групі керівник SIS Міхал Алач.

Лідер опозиції, голова соціально-демократичної партії Směr (Напрямок) Роберт Фіцо назвав акцію поліції «державним переворотом, спробою змінити відношення в країні за шість тижнів до виборів». Вибори до Народної ради – парламенту Словаччини – відбудуться 30 вересня.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у зв’язку з акцією поліції скликає в п’ятницю, 18 серпня, засідання Ради безпеки країни. Словацька поліція наразі свої дії не коментувала.