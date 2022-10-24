На виборах президента Словенії буде другий тур

На президентських виборах у Словенії, що відбулися 23 жовтня, найбільше голосів з-поміж семи кандидатів набрали кандидат від опозиції Анже Лоґар і незалежний кандидат Наташа Пірц Мусар, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За колишнього міністра закордонних справ Лоґара проголосували 34 відсотки, за Пірц Мусар – 27 відсотків виборців.

Кандидат від владної ліберальної коаліції Мілан Брґлез набрав 15 відсотків голосів тих громадян, що вийшли на виборчі дільниці.

Другий тур виборів запланований на 13 листопада.

Президент Словенії має переважно протокольну функцію. Через це кампанія проходила в «академічній» атмосфері, без гарячих політичних суперечок й масових зібрань.

Остаточні результати будуть оприлюднені коли підрахують 20 відсотків голосів тих, хто голосував за кордоном та тих, хто бюлетені послав поштою.

Президент у Словенії є головнокомандувачем збройних сил, а також призначає кількох вищих посадових осіб, у тому числі голову центрального банку. Більшість із цих кандидатур також мають бути затверджені парламентом.

Переможець другого туру виборів замінить на посаді Борута Пахора, який пропрацював президентом два терміни.

Голосування в Словенії – державі-члені Європейського союзу та НАТО – розглядається як випробування для її ліберального уряду на тлі різкої кризи, викликаної війною Росії в Україні.