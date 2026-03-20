У частині Слов’янська оголосили примусову евакуацію дітей

Центр Слов’янська, лютий 2026 року, фото ілюстративне
Голова Донецької обласної військової адміністрації Валим Філашкін підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов'янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів. Про це чиновник 20 березня повідомив у соцмережах.

Евакуація відбуватиметься із понад 40 вулиць, провулків і в’їздів. За словами Філашкіна, наказ переданий на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореним урядом України.

«Зберегти життя – найважливіше. Тим паче – життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати», – наголосив Філашкін.

Слов’янськ – одне з небагатьох великих міст Донецької області, яке все ще залишається під контролем української влади. Станом на початок повномасштабного вторгнення РФ у Слов’янську жило понад 100 тисяч людей. Упродовж останніх місяців обстріли цивільної інфраструктури міста з боку російських військових почастішали.


