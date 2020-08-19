У Слов’янську провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року – поліція

У Слов’янську провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року, повідомила 18 серпня пресслужба поліції Донецької області.

«Під час досудового розслідування за фактом загибелі громадян внаслідок збройного конфлікту поліція виявила поховання з невпізнаними тілами. З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК будуть спрямовані на експертизу до Києва. Поліцейські Донеччини проводять ретельну роботу, щоб допомогти людям дізнатися долю своїх безвісно зниклих рідних», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що більшість інформації у справі становить таємницю слідства. «Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році. У загиблих взяли біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю надалі встановити їхні особи», – йдеться в повідомленні.

Місце поховання розташоване на території кладовища в Слов’янську. На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У поліції додали, що процедура тривала два дні і проходила за міжнародними стандартами.

Бої за Слов’янськ тривали з квітня до липня 2014 року. Підтримувані Росією бойовики залишили місто в ніч на 5 липня 2014-го. Це дало змогу українським військовим протягом 5-6 липня встановити контроль над містами Краматорськ, Артемівськ, Дружківка та Костянтинівка.