Головою Тернопільської ОДА став кандидат у народні депутати від «Слуги народу»

Головою Тернопільської обласної державної адміністрації став 45-річний Ігор Сопель.

Його під час свого візиту на Тернопільщину представив президент України Володимир Зеленський.

У липні Сопель балотувався в народні депутати в 166 виборчому окрузі в Тернопільській області й представляв партію «Слуга народу». Він поступився самовисуванцю й депутату восьмого скликання парламенту Миколі Люшняку.

У біографії Сопеля йдеться, що він очолював Хоростківський регіональний структурний підрозділ ТОВ «Агробізнес» на Тернопільщині.