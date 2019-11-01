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01 листопада 2019, Київ 12:12
Новини | Політика

Головою Тернопільської ОДА став кандидат у народні депутати від «Слуги народу»

Прапори біля будівлі Тернопільської ОДА, вересень, 2018 рік

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Головою Тернопільської обласної державної адміністрації став 45-річний Ігор Сопель.

Його під час свого візиту на Тернопільщину представив президент України Володимир Зеленський.

У липні Сопель балотувався в народні депутати в 166 виборчому окрузі в Тернопільській області й представляв партію «Слуга народу». Він поступився самовисуванцю й депутату восьмого скликання парламенту Миколі Люшняку.

У біографії Сопеля йдеться, що він очолював Хоростківський регіональний структурний підрозділ ТОВ «Агробізнес» на Тернопільщині.

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