Зеленський призначив голів Миколаївської і Вінницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації податківця Олександра Стадніка, а на посаду голови Вінницької ОДА – колишнього заступника міського голови Вінниці Владислава Скальського. Укази про це оприлюднені на сайті президента.

19 вересня помічник президента України Андрій Єрмак представив Стадніка громаді Миколаївської області.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Миколаївську область у липні запропонував тодішньому виконувачу обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації В’ячеславу Боню написати заяву про звільнення.

Олександр Стаднік народився у 1977 році. У 2006-му закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Працював у органах податкової служби, займався адвокатською діяльністю.

Головою Вінницької ОДА донедавна був Валерій Коровій. Своїм указом від 18 вересня президент Зеленський звільнив його «у зв’язку із завершенням терміну повноважень президента України».

21 серпня Кабінет міністрів України погодив запропоновану президентом кандидатуру на посаду голови Вінницької ОДА – Владислава Скальського.