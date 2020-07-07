Заступниця голови фракції «Слуги народу»: розпуск парламенту – це конспірологія

Розпуск Верховної Ради дев’ятого скликання є «конспірологією», повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі Радіо Свобода.

7 липня видання «Українська правда» написало, що президент України Володимир Зеленський останнім часом обговорював можливість розпуску парламенту.

«Питання розпуску парламенту – це, скоріше, гіпотетична історія. У цитати не було посилання на конкретні джерела, тому це більше конспірологія. До того ж для розпуску потрібні підстави. По-перше, ще не закінчився річний імунітет Верховної Ради. По-друге, зараз є коаліція, призначений уряд», – сказала Кравчук Радіо Свобода.

Вона підтвердила, що зараз Офіс президента проводить зустрічі з представниками фракції.

«Вони корисні, щоб підбити підсумки практично року роботи Верховної Ради, поставити питання президентові», – додала Кравчук.

Видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в «Слузі народу» повідомило, що президент зустрічається зі своєю фракцією, оскільки в нього «склалося враження, що його хтось намагається відтерти від прямого контакту зі своїми депутатами». За словами співрозмовника, тому «Зеленський вирішив всіх побачити, всіх вислухати. Зараз до нього одні за одними ходять всі наші групи у фракції, ці 15, які сформували офіційно ще на початку роботи».

Згідно з Конституцією, президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: