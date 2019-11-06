У Раді почалися слухання щодо безпеки діяльності журналістів (трансляція)

У Верховній Раді в середу розпочалися парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», на яких, серед інших, очікуються виступи журналістів Радіо Свобода Михайла Ткача і Володимира Притули.

Трансляцію слухань здійснює проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший» програма «Схеми» на сторінці у Facebook.

На слуханнях у ці хвилини виступає звільнений з незаконного ув’язнення в Росії журналіст інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко.

Заплановані також виступи міністра культури Володимира Бородянського, представників медіаорганізацій та журналістів провідних каналів.

Раніше сьогодні своїм указом президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як «консультативно-дорадчий орган» при президентові.