Активісти повідомляють про смерть художника та архітектора Флоріана Юр’єва

Спільнота «Свідки Флоріана», присвячена творчості митця Флоріана Юр’єва, повідомила про його смерть 11 вересня.

«Сьогодні вранці пішов з життя Флоріан Ілліч Юр’єв. Йому було 92 роки», – йдеться в повдіомленні.

Аналогічну інформацію оприлюднила також депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба та громадська організація «Музей сучасного мистецтва».

Читайте також: У Дніпрі відкрили музей скульптора Вадима Сідура

«Флоріан був винахідником й авантюристом, мислителем, поетом, музикантом і художником. Він був справжнім аристократом духу. Цій планеті точно бракуватиме його таланту. Зберегти пам'ять про нього та його спадщину – наша відповідальність», – йдеться в повідомленні активістів.

Флоріан Юр’єв народився в Сибіру в 1929 році. Окрім образотворчого мистецтва та архітектури, був відомий, зокрема, як мистецтвознавець, громадський діяч, композитор, майстер-художник скрипкових музичних інструментів.

Створений ним герб Києва затвердили в 1969 році. Інший його твір – будівля Українського інституту науково-технічної та економічної інформації Міністерства освіти і науки України у Києві, відомий як «Літаюча тарілка».