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Новини | Суспільство

Активісти повідомляють про смерть художника та архітектора Флоріана Юр’єва

Робота Флоріана Юр’єва «Кольоропис», 1961 рік

Спільнота «Свідки Флоріана», присвячена творчості митця Флоріана Юр’єва, повідомила про його смерть 11 вересня.

«Сьогодні вранці пішов з життя Флоріан Ілліч Юр’єв. Йому було 92 роки», – йдеться в повдіомленні.

Аналогічну інформацію оприлюднила також депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба та громадська організація «Музей сучасного мистецтва».

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«Флоріан був винахідником й авантюристом, мислителем, поетом, музикантом і художником. Він був справжнім аристократом духу. Цій планеті точно бракуватиме його таланту. Зберегти пам'ять про нього та його спадщину – наша відповідальність», – йдеться в повідомленні активістів.

Флоріан Юр’єв народився в Сибіру в 1929 році. Окрім образотворчого мистецтва та архітектури, був відомий, зокрема, як мистецтвознавець, громадський діяч, композитор, майстер-художник скрипкових музичних інструментів.

Створений ним герб Києва затвердили в 1969 році. Інший його твір – будівля Українського інституту науково-технічної та економічної інформації Міністерства освіти і науки України у Києві, відомий як «Літаюча тарілка».

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