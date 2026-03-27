«Помилок лікарів не виявлено» – у бригаді «Скеля» прокоментували смерті військових від хвороб

Представники управління бригади «Скеля» твердять, що її військовослужбовці отримували вчасну медичну допомогу. Так у бригаді прокоментували летальні випадки серед підлеглих.

«Якщо хтось вважає, що хвороба обирає по шеврону, це ж не так. І говорити, що пневмонія через те, що потрапив у «Скелю», – це занадто. Усім хворим була надана своєчасна медична допомога. Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було. Медиками все було зроблено. Ми самі ініціювали ці перевірки – оцінювали медичну службу і місця лікування. Прив’язати підрозділ до пневмонії – це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено», – зазначив представник управління полку.

Він додав, що родини військовослужбовців, хворих на пневмонію, зверталися до правоохоронних органів.

В управлінні прокоментували також ситуацію з військовослужбовцем Віталієм Салтаном, який помер від пневмонії. Наголошують, що військовий помер не у військовій частині, а в лікувальному закладі, куди був вчасно туди евакуйований.

«Віталій помер через шість днів після евакуації з військової частини. Потрапив він в лікарню в задовільному стані і була проведена своєчасна евакуація. У нього все було діагностовано медиками своєчасно», – заявили в управлінні бригади.

Крім того, в управлінні зазначили, що в інших летальних випадках у військовослужбовців були присутні супутні соматичні захворювання, зокрема, в одному з випадків вони були пов’язані зі вживанням наркотичних речовин.

34-річний військовослужбовець із Кропивницького Віталій Салтан був мобілізований 26 січня, а вже 22 лютого помер у лікарні. Після мобілізації він потрапив на навчання до 425-ї бригади «Скеля» в місті Камʼянське у Дніпропетровській області.

Там уже через кілька днів захворів, мав кашель та температуру. Згодом опинився в лікарні – але рідні кажуть, військові згаяли багато часу, і привезли його в медичний заклад, коли вже було надто пізно: чоловік майже не міг дихати сам, сатурація була дуже низькою. Причиною смерті військовослужбовця військові та лікарі називають пневмонію, резистентну до більшості антибіотиків. Але рідні в цю версію не вірять, говорять про несвоєчасне надання допомоги і наполягають на повторній судмедекспертизі.