Сметанін виконуватиме обов’язки генерального директора «Укроборонпрому»

Наглядова рада «Укроборонпрому» призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора концерну, йдеться в повідомленні пресслужба 22 липня.

Призначення пов’язане з переходом генерального директора «Укроборонпрому» Олега Гуляка, який очолював компанію з жовтня 2024 року, на «іншу посаду у сфері державної оборонної галузі».

«Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі», – повідомляє концерн.

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Пресслужба додає, що наглядова рада оголосила конкурс на посаду генерального директора. Сметанін, як і всі кандидати з відповідними компетенціями, «матиме право взяти участь у конкурсі на загальних умовах».

«Добір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснить українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на рекрутингу керівників вищої ланки. Odgers Berndtson починає пошук кандидатів з 28 липня 2025 року», – йдеться в заяві.

Сметанін донедавна очолював Міністерство стратегічної промисловості, яке увійшло в структуру Міністерства оборони після змін в уряді. При цьому президент Володимир Зеленський висловив очікування, що він очолить «Укроборонпром».