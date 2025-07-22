Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Сметанін виконуватиме обов’язки генерального директора «Укроборонпрому»

Герман Сметанін донедавна очолював Міністерство стратегічної промисловості
Герман Сметанін донедавна очолював Міністерство стратегічної промисловості

Наглядова рада «Укроборонпрому» призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора концерну, йдеться в повідомленні пресслужба 22 липня.

Призначення пов’язане з переходом генерального директора «Укроборонпрому» Олега Гуляка, який очолював компанію з жовтня 2024 року, на «іншу посаду у сфері державної оборонної галузі».

«Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі», – повідомляє концерн.

Читайте також: «Укроборонпром» запускає програму з працевлаштування для повернення українців з-за кордону

Пресслужба додає, що наглядова рада оголосила конкурс на посаду генерального директора. Сметанін, як і всі кандидати з відповідними компетенціями, «матиме право взяти участь у конкурсі на загальних умовах».

«Добір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснить українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на рекрутингу керівників вищої ланки. Odgers Berndtson починає пошук кандидатів з 28 липня 2025 року», – йдеться в заяві.

Сметанін донедавна очолював Міністерство стратегічної промисловості, яке увійшло в структуру Міністерства оборони після змін в уряді. При цьому президент Володимир Зеленський висловив очікування, що він очолить «Укроборонпром».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG