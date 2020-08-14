Смілянський просить Зеленського звільнити його з наглядової ради «Укроборонпрому»

Голова державної компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський звернувся до президента України Володимира Зеленськог з проханням вивести його зі складу Наглядової ради оборонного концерну «Укроборонпрому».

Смілянський пояснив своє рішення тим, що найближчим часом «Укрпошта» отримає інвестиції на умовах, що пов’язані з нею особи не працюють в оборонній галузі.

«Укрпошта» найближчим часом, я сподіваюся, підпише багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інститутами. За їхніми правилами – вони не можуть це зробити з особами, залученими до оборонної галузі. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі склади наглядової ради», – написав він у своєму фейсбуці.

Президент поки не відреагував на заяву голови «Укрпошти».

Ігор Смілянський увійшов до складу наглядової ради «Укроборонпрому» у жовтні 2019 року.