Синоптики попереджають про ймовірність сходження лавин у Карпатах

10 та 11 лютого у Карпатах висока ймовірність сходження лавин, попереджає Укргідрометцентр.

«10 лютого у високогір’ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). 11 лютого у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», – зазначають у відомстві.

В Укргідрометцентрі рівень небезпеки в Карпатах оцінюють як значний.

Вранці 10 лютого Державна служба з надзвичайних ситуації повідомила про штормове попередження: сильні пориви вітру, в Карпатах – хуртовина та мокрий сніг.