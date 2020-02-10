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10 лютого 2020, Київ 11:03
Новини | Суспільство

Синоптики попереджають про ймовірність сходження лавин у Карпатах

В Укргідрометцентрі рівень небезпеки в Карпатах оцінюють як значний

10 та 11 лютого у Карпатах висока ймовірність сходження лавин, попереджає Укргідрометцентр.

«10 лютого у високогір’ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). 11 лютого у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», – зазначають у відомстві.

В Укргідрометцентрі рівень небезпеки в Карпатах оцінюють як значний.

Вранці 10 лютого Державна служба з надзвичайних ситуації повідомила про штормове попередження: сильні пориви вітру, в Карпатах – хуртовина та мокрий сніг.

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