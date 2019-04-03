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03 Квітень 2019, Київ 17:29
Новини | Політика

Український сноубордист став чемпіоном світу серед юніорів

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Український сноубордист Михайло Харук став чемпіоном світу серед юніорів, повідомив Національний олімпійський комітет України.

«Маємо ще один знаковий результат у цьому виді спорту – золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, у дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук», – заявили в НОК.

У лютому українська сноубордистка Аннамарі Данча здобула «срібло» у паралельному слаломі на чемпіонаті світу в американському штаті Юта. Це була перша медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу в історії України.

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