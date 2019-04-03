Український сноубордист став чемпіоном світу серед юніорів

Український сноубордист Михайло Харук став чемпіоном світу серед юніорів, повідомив Національний олімпійський комітет України.

«Маємо ще один знаковий результат у цьому виді спорту – золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, у дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук», – заявили в НОК.

У лютому українська сноубордистка Аннамарі Данча здобула «срібло» у паралельному слаломі на чемпіонаті світу в американському штаті Юта. Це була перша медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу в історії України.