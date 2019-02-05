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06 Лютий 2019, Київ 01:29
Новини | Суспільство

Данча здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу зі сноубордингу

Аннамарі Данча на Олімпіаді у Пхьончхані 2018 року посіла 28-е місце

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Українська сноубордистка Аннамарі Данча здобула «срібло» у паралельному слаломі на чемпіонаті світу, який у ці дні проходить в американському штаті Юта.

У фінальній «гонці» українку на 0,85 секунди випередила спортсменка зі Швейцарії – Джулі Зогг. Третє місце посіла німкеня Рамона-Тереза Хофмайстер, яку Аннамарі Данча перемогла у півфіналі.

Це перша медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу в історії України.

Для Аннамарі Данча це вже другий прорив на цьогорічному чемпіонаті світу. Раніше вона вперше в історії увійшла до топ-6 спортсменок у паралельному слаломі-гіганті і на нагородженні потрапила до «квіткової церемонії».

У цій же дисципліні українка ставала чемпіонкою на світовій першості серед юніорів у 2010 році.

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